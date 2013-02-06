《市场热谈》中国短融及中票发行定价在各方博弈中迈向市场化

* 交易商协会取消短融及中票发行利率加点

* 主承销商暗渡陈仓抬高估值,最终定价以估值为准

* 但交易商协会会坚持市场化发行方向

* 交易商协会或会窗口指导,督促机构增强自主定价能力

* 估值报价机构亦应多样化,评级服务需细化

作者 丁淑琴/曹魏浩/李宏薇

路透上海2月7日 - 中国信用债发行定价正在监管机构引领下朝市场化推进,不过在与市场参与主体的利益博弈下料将拉长其进程.

中国交易商协会最近取消了短期融资券和中期票据发行利率下限,但"上有政策,下有对策",主承销商在向协会上报估值参考时,不同程度抬高估值,最终定价直接采用该估值,点差看似消失,实则"换汤不换药".

业内人士指出,估值隐含了部分利率保护,目前来看市场化效果不算好,不过协会坚持市场化方向,不排除后续通过窗口指导或其它方式,要求机构估值能贴近二级,同时督促其增强自主定价能力,根据市场环境和发行人资质的不同,在各券的点差保护上有所差异化,以此慢慢实现信用品种的市场化发行.

"估值就是当二级发行定价参考的,没强制要求.把各家机构的估值收集起来,做参考,"一位接近交易商协会的人士称,"可能会有一些主承现在把加点直接弄到估值里面来,但协会将来还是会想办法推进市场化的."

"现在大家估值都往高报,但随着市场竞争的激烈,总有一天会合理起来,慢慢完成市场化.其实可以考虑适当加点的,只是加点幅度的问题."上海一大型银行交易员称.

上周据三位消息人士透露,银行间市场交易商协会(NAFMII)拟取消短期融资券和中期票据的发行利率下限,初步计划于周一(4日)起开始执行.目前由于短融和中票发行利率下限的存在,一定程度上导致一二级市场出现价差.

不过机构估值报价虽有加点,但亦不可能大幅偏离,"否则协会也会约谈,干预,甚至取消报价资格."北京一大型银行信用债发行负责人员称,此外主承估值报价亦会考虑发行人的意愿,二级市场的市况作为基准,如果报价太过偏离基准,对主承销商的名声和竞争力都有影响.

中国信用债目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.银行间市场交易商协会隶属于中国人民银行,主管了期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等的注册工作.

以一年期为例,下表包含本周一交易商协会发布的定价估值与上周五中债收益率曲线对应品种估值,及两者之间差距

NAFMII定价估值 中债估值 差距

(周一) (上周五) (bp)

---------------------------------- 重点AAA 4.03 3.9364 +9.36 AAA 4.12 4.0285 +9.15 AA+ 4.43 4.2985 +13.15 AA 4.68 4.5085 +17.15

银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值一至五年的中短端涨势明显,七年及以上品种则走势较为平稳.

**多样性和灵活性**

因目前市场流动性相对充沛,需求旺盛,当下机构按抬高的估值定价发行并不困难,此亦导致机构市场化定价动力不足.一旦流动性紧张,市场波动加大,投资者、主承和发行人之间势必会对定价产生分歧,取消点差措施的效果即会显现出来,因此数位主承销商人士均表示,未来能否给出市场化的客观的定价是决定其发行成功与否的重要因素之一.

"现在的估值还行,还发得出去,未来肯定会考虑往上加或往下减,估值只是个参考....协会还是希望估值要跟二级一致,希望估值稳定一些."北京另一大型银行交易员称.

要推进市场化定价,仅靠取消加点这一举措远远不够;从定价估值形成依据来看,参加价格联席会的22家机构每周上报估值报价,每周一协会会公布最新的非金融企业债务融资工具定价估值;而这22家机构中,绝大多数都是大型银行和券商,他们同时也担任着短融和中票主承销商一职.

既是裁判员亦是球员,面对协会将点差取消,此番主承销商们不约而同选择抬高报价,并最终在周二簿记建档时一致采用相应期限的估值作为最终定价,相较之前在簿记区间内定价,市场化甚至有所倒退.

上海一从事短融和中票发行工作的银行人士指出,主承总是希望发行利率不要过低,否则发行难度上升会直接带来成本和风险的上升,因此交易商协会也要考虑丰富报价机构的多样性,采集样本数据多样化,否则主承销商和交易商协会之间的博弈会继续下去.

此外,评级机构能否更细化服务,也会影响市场化定价进程的快慢,北京一从事承销工作的大型商业银行人士就指出,希望评级机构能更客观,更细化,例如同一评级中发行人资质也有很大差别,同样是AA+,民营企业和国有企业的评级能否再细分一点?

此前交易商协会对AA及以上评级,期限在一至五年的短期融资券和中期票据,规定其发行利率必须在每周定价估值基础上加一定点数,以维持一二级市场利差.AA-评级和七年及以上期限品种的估值结果不作为定价指导,仅供市场成员参考.

以下为本周二簿记建档的各短融明细:

发行人 金额 期限 主体 主承销商 票面利率 本周交易商 票面利率 此前协会指导

(亿元) (月) 评级 协会估值 较估值增减(bp) 应加点(bp) ------------------------------------------------------------------------------------------

漳州九龙江建设 10 12 AA 民生银行 4.68% 4.68% 0 +25

中信国安集团 20 12 AA+ 中信证券 4.43% 4.43% 0 +20

农业银行

云天化集团 20 12 AA+ 中国银行 4.43% 4.43% 0 +20

南京中电熊猫 10.5 12 AA+ 建设银行 4.43% 4.43% 0 +20

信息产业集团 平安银行

中纺集团 10 12 AA+ 北京银行 4.43% 4.43% 0 +20

一年期品种中,重点/超AAA评级信用产品发行利率,此前在估值基础上指导加点为10个bp,AAA评级为15个bp.(完) (审校 杨淑祯)