英国金融: CFTC要求RBS支付3.25亿美元罚金,和解操纵LIBOR指控

路透2月6日 - 商品期货交易委员会(CFTC)下令要求苏格兰皇家银行支付3.25亿美元罚金,以和解操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)指控.

* CFTC对苏格兰皇家银行的指控为成功操纵、试图操纵、以及虚报日圆和瑞郎LIBOR

* CFTC称苏格兰皇家银行企图操纵LIBOR次数数以百计,最近一次是在2010年,最早可回溯至2006年中

* CFTC称苏格兰皇家银行协助并煽动其他成员试图操纵同一批利率

* CFTC称苏格兰皇家银行的不当行为涉及超过12名的衍生品及货币市场交易员、一名经理人、及世界各地的分支

* CFTC称,尽管苏格兰皇家银行交易员已经知悉CFTC正就LIBOR展开调查,但仍持续操纵LIBOR

* CFTC称苏格兰皇家银行对于其调查结果并不承认也不否认

* 日本RBS证券同意就电报诈欺的刑事指控认罪--CFTC

* 苏格兰皇家银行(RBS)已经与美国司法部达成缓起诉协议

* 英国金融服务监管局(FSA)对苏格兰皇家银行罚款8,750万英镑

* RBS将支付1.5亿美元和解美国司法部指控

* RBS在LIBOR问题上遭罚款总额为6.15亿美元