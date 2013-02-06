重温稿-中国央行: 物价不确定性增加,需特别关注预期变化对其影响

* 央行称需要特别关注预期变化对物价影响

* 物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加--央行

* 将利用公开市场和再贷款、再贴现等调节流动性

路透北京2月6日 - 中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.

央行报告并指出,物价短期可能受到供给冲击等影响,中长期看则主要取决于总需求、产出缺口和经济的结构性变化.随着劳动年龄人口增长逐步趋缓,那些劳动相对密集且可贸易难度较大的农产品、服务业价格可能会经历一个趋势性上升的过程.

"受多方面因素影响,供给曲线可能会变得更陡一些,此时物价对需求扩张的敏感度会更高."央行称.

此外,全球超宽松的货币环境还会持续较长时间,主要经济体量化宽松政策不断加力,潜在的输入性通胀压力也需关注.

中国国家统计局将于周五(8日)公布1月工业品价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI).

路透综合17家机构预测中值结果显示,受去年春节落在1月导致CPI基数较高影响,2013年1月中国CPI同比涨幅料出现暂时回调,降至2%;但2月将大幅回升,从3月开始才能趋于正常.中国已经进入新一轮物价上涨周期的初期.

对于未来的通胀形势,国开证券宏观经济分析师杜征征认为,虽然短期可控,但下半年受基数因素影响,以及地方政府投资冲动带动的经济回暖等因素影响下,CPI料出现上涨,预计下半年CPI同比涨幅在3.7%左右,全年涨幅约3.2%.

中国人民银行2012年第四季度储户问卷调查显示,41.7%的居民预期下季物价水平上升,较上季提高了4.7个百分点.

**利用公开市场和再贷款等调节流动性**

央行周三报告指出,国内经济企稳的基础还不够稳固;将继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,增强前瞻性、针对性和灵活性.

要合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及其他创新流动性管理工具组合,调节好银行体系流动性.保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长.

杜征征称,去年下半年来以逆回购为主的公开市场操作调节市场流动性方式,对稳定预期起到了重要作用,也发挥了比较好的效果.随着今年央行提出短期流动性管理工具(SLO),预计年内降准降息的可能性进一步降低.

值得一提的是,央行在四季度货币政策报告中提出利用再贷款、再贴现等流动性管理工具调节银行体系流动性,为过去一年来首度提出.

有分析师就此指出,在外汇占款未现持续明显恢复的背景下,再贷款和再贴现是基础货币投放的渠道.且其对银行业机构的信贷投向在一定程度上具有"窗口指导"功能.

上述报告并称,要着力优化信贷资源配置,加强存量信贷资产的结构调整;进一步提高中央银行市场利率调控水平,强化价格型传导和调控机制.进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性.(完)

欲浏览更多信息请点选中国央行网站(here年第四季度货币政策执行报告.pdf) (发稿 康熙泽/丁淑琴; 审校 杨淑祯)