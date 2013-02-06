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货币新闻 | 2013年 2月 6日 星期三 21:47 BJT

美股盘前: 葛兰素史克股价上涨0.8%

路透纽约2月6日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 美国挂牌股票周三盘前上涨0.8%.(完)

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