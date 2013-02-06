表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

投行观点：Maxim Integrated Products初始评级为表现优于大盘--麦格理
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路透2月6日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/01/13 较上周 较上年 02/01/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 371.8 3.6 36.9 371.7 2.6 32.4 馏分油 128.8 -1.4 -15.4 129.6 -1.0 -17.0 汽油 233.5 1.6 4.6 234.0 1.7 2.3 取暖油 23.5 -0.2 -8.5 22.7 -0.1 -8.7 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 38.3 -1.2 -3.6 39.1 -0.8 -2.9 原油日加工量 14.6 0.1 0.0 14.4 -0.1 0.0 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加280万桶,汽油库存持平,馏分油库存减少100万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导
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