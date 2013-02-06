金属期市: 期铜连续第二天下跌,因美元上涨和需求疲弱

* 高盛预计铅价将在未来三至六个月下跌

* 中国需求放缓和供给增加料在第二季度拖累铜价--AME

* 中国春节长假前,成交量静淡

路透伦敦2月6日 - 期铜价格周三连跌第二日,因美元走强和中国在春节假期前实货需求较低.

美元指数 上扬,对于持有其他货币的买家而言,购入以美元计价的金属价格更贵.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收在8,245美元,周二报8,271美元.稍早曾触及盘中高位8,322美元,距离周一触及的10月迄今最高8,346美元不远.

交投最为活跃的上海期货交易所5月期铜合约近乎收平在每吨59,840元人民币(9,600美元).

LME期铜今年涨幅已达约4%,受助于美国和中国的正面经济数据,但潜在需求较为清淡.

"有一些迹象显示基金买盘升温,1月铜未平仓量大幅增加了近10%,这让人感到鼓舞."VTB Capital大宗商品研究部主管Wiktor Bielski表示.

中国市场将在2月11-15日休市,在此之前,期铜预计将在当前水平附近盘整.

周二数据显示,美国1月服务业扩张,且欧元区企业活动也显现出恢复迹象,人们愈发相信全球经济正在复原.

Bielski称,中国在长假后不太可能马上出现一轮买盘,不过随着该国的投资步伐加快,将会有稳定的需求.

不过,一些分析师担心供给增加将会在年内限制铜价.

"市场正处于转折点.我们认为第二季铜价将不会走高,因为会有越来越多的供给投放到市场上,而中国下游加工厂需求的增长也将更趋温和."AME Group分析师Matt Fusarelli表示.

投资者将关注周五的中国贸易数据,以此衡量该国的铜进口需求,预计1月中国铜进口将持平或小幅增长.12月中国铜进口量下降6.6%.

三个月期铅 收于每吨2,422美元.

高盛分析师Max Layton预计,未来三到六个月,铅价将继续下跌至每吨2,150美元左右,因中国铅相关供应链减少库存.

三个月期锌收报每吨2,170美元,上日报2,176.50美元.三个月期镍 收在每吨18,320美元,上日最后买入价报18,695美元.

三个月期锡 收于每吨24,850美元,上日报24,925美元.期铝 收盘时未成交,但最后买入价报2,095美元.周二时收于每吨2,111美元.

以下为1713GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 374.50 -2.50 -0.66 365.25 2.53 LME期铝 2098.75 -12.25 -0.58 2073.00 1.24 LME期铜 8235.50 -35.50 -0.43 7931.00 3.84 LME期铅 2422.25 -28.75 -1.17 2330.00 3.96 LME期镍 18337.00 -388.00 -2.07 17060.00 7.49 LME期锡 24825.00 -100.00 -0.40 23400.00 6.09 LME期锌 2166.25 -10.25 -0.47 2080.00 4.15 上海期铝 15130.00 -25.00 -0.16 15435.00 -1.98 上海期铜 59600.00 -20.00 -0.03 57690.00 3.31 上海期锌 15850.00 -80.00 -0.50 15625.00 1.44 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

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