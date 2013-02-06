美国股市: ADR下跌,欧洲政治紧张局势引发市场担忧

路透纽约2月6日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下跌,投资者仍在担心欧洲的政治紧张局势.

虽然全球股市近来表现强劲,但本周稍早却下跌,因迹象表明欧元区债务危机或再度成为关注的焦点.

周三时,法国和德国显露出对欧元汇率的不同意见,近期欧元走强威胁到企业盈利及欧元区处于萌芽状态的经济复苏..

法国表示将在下周一欧元区财长会议上提出对欧元的担忧,但在德国总理梅克尔发言人表示,欧元估值并没有过高后,市场对可能采取措施的预期降温.

明显的意见分歧进一步激化了对欧元区稳定性的担忧,而意大利大选结果也存在不确定性,西班牙亦传来受贿丑闻.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下跌0.13%.纽约梅隆银行ADR指数 微升0.01%.标普500指数 上扬0.05%.

欧洲的银行股受该地区不稳定的担忧影响最深.德意志银行 收跌1.21%,报50.51美元.The Bank of Ireland 上扬0.59%,报8.53美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上扬上0.53%.恒生指数 上涨0.5%,受助于中国移动和其他防守类股的坚挺表现.这表明投资者依旧谨慎..

亚洲ADR也受到太阳能企业强势表现的扶助.此前花旗发布一份利多报告,给予数家太阳能企业"买入"的初始评级.昱辉阳光集团 急升1.89%,报2.16美元.英利绿色能源 劲扬2.2%,报3.24美元.

纽约梅隆银行拉美ADR指数 回落0.32%,受Petrobras 下挫0.6%拖累.

交投最为活跃的ADR中,爱尔兰制药厂Elan 暴跌暴10.13%,报9.4美元,之前该公司称将透过出售持有的Biogen Idec 权益来筹资超过32.5亿美元,并将把这部分资金用于收购.

加拿大Suncor Energy 大跌5.21%,报32.73美元,此前该公司公布第四季亏损.(完)