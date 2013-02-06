表格: 新西兰第四季经季节调整后的失业率为6.9%,预估为7.1%

路透惠灵顿2月7日 - 新西兰统计局周四公布,第四季经季节调整后的失业率下跌至6.9%. 路透调查受访分析师对数据的预估中值为:失业率为7.1%,就业人数增加0.4%,劳动参与率为68.5%. 具体数据如下(括号中数据为初值): (经季节调整) 第四季 前一季 上年同期 失业率(%) 6.9 7.3 6.4 失业人口 163,000 173,000 153,000 就业人口(百万) 2.19 2.22 2.22 参与率(%) 67.2 68.4 68.4 ---------------------------------------------------------- (较前季变化%) 第四季 前一季 上年同期 就业成长 -1.0 -0.4 (-0.4) +0.4 兼职就业 -6.0 +1.0 (+1.4) +4.2 全职就业 +0.4 -0.8 (-0.8) -0.8 工时 -0.1 -0.8 (-0.8) -1.1(完) 浏览新西兰数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]