澳新经济指标预测--2月7日-2月14日****

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透2月7日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月4日当周 2月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加0.5 减少0.55 全职就业人数(万人) -- 减少1.38 就业参与率 65.1% 65.1% 失业率 5.5% 5.4% 2月7-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指 1月 -- -0.6% 数(较前月) -- +6.7% (较上年同期) 2月8日(五) 暂无重要经济数据公布 2月11日当周 2月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资 12月 -- -0.5% 投资房屋融资 12月 -- -3.3% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.6% 2月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- +0.6% 2月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 1月 -- -4.0 企业信心指数 1月 -- 3 2月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.2% 2月14日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。