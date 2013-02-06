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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--2月7日-2月14日****

路透2月7日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

  2月4日当周 
       
 2月7日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲就业人数(万人)                       1月        增加0.5   减少0.55
              全职就业人数(万人)                                    --   减少1.38
              就业参与率                                         65.1%      65.1%
              失业率                                              5.5%       5.4%
       
 2月7-12日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2100      新西兰房地产协会(REINZ)房价指            1月             --      -0.6%
           数(较前月)                                                   
                                                                    --      +6.7%
             (较上年同期)                                               
     
 2月8日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
  2月11日当周
 2月11日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲房屋融资                            12月             --      -0.5%
              投资房屋融资                        12月              --      -3.3%
 2145      新西兰电子卡零售销售(较前月)            1月              --      +0.3%
                            (较上年同期)                            --      +3.6%
 
 2月12-13日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2330      澳洲消费者信心指数                       2月             --      +0.6%
    
 2月12日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数            1月             --       -4.0
                          企业信心指数             1月              --          3
            
 2月13日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰食品价格指数                       1月             --      -0.2%
         
 2月14日(四)
 暂无重要经济数据公布
 (完)

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