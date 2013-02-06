日韩经济指标预测--2月7日-2月14日****

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透2月7日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 2月4日当周 2月6-7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月底 -- 12,681 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,631 外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,486 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -0.7% +3.9% 机械订单(较上年同期) -2.9% +0.3% 2月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -0.6 领先指标(较前月) -- -0.9 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +1.2% 2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 12月 -- -- 未经季节调整的经常帐(亿日圆) 赤字1,442 赤字2,224 2月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 45.8 2月11日当周 2月11日(一) 暂无重要经济数据公布 2月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 39.2 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -6.2% 进口物价(较上年同期) -- -8.8% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.0% 2350 日本企业物价指数(较上月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.6% 2月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 12月 -- +7.5% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.1% -0.9% (环比年率) +0.5% -3.5% 2月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 韩国央行公布基准利率 2月 -- 2.75% (完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。