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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 06:48 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 54.44       +1.35       +2.54     1934153
 搜狐                                 46.69       +0.89       +1.94      555564
 网易                                 45.63       -0.07       -0.15     1062989
 百度                                 98.37       +2.00       +2.08     6076500
 亚信科技                             11.01       +0.26       +2.42      184212
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         18.04       -0.14       -0.77     1052652
 联电                                  1.95       +0.04       +2.09      599789
 日月光                                4.03       +0.04       +1.00       44895
 硅品精密                              5.06       -0.10       -1.94      516268
 和信超媒体                            1.11       +0.01       +0.91      111202
 友达                                  3.92       +0.11       +2.89      119432
 中华电信                             31.85       +0.05       +0.16       72401
 台湾国际航电                         37.95       +0.25       +0.66     1487458
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             54.90       +0.16       +0.29      118437
 中国联通                             15.93       +0.01       +0.06       77634
 中国电信                             54.50       +0.19       +0.35       11936
 中芯国际                              3.37       +0.24       +7.67       75564
 电讯盈科                              4.68       +0.33       +7.59        3983
 (完)

 (整理 李爽)

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