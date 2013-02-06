《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月6日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 54.44 +1.35 +2.54 1934153 搜狐 46.69 +0.89 +1.94 555564 网易 45.63 -0.07 -0.15 1062989 百度 98.37 +2.00 +2.08 6076500 亚信科技 11.01 +0.26 +2.42 184212 台湾 台湾积体电路 18.04 -0.14 -0.77 1052652 联电 1.95 +0.04 +2.09 599789 日月光 4.03 +0.04 +1.00 44895 硅品精密 5.06 -0.10 -1.94 516268 和信超媒体 1.11 +0.01 +0.91 111202 友达 3.92 +0.11 +2.89 119432 中华电信 31.85 +0.05 +0.16 72401 台湾国际航电 37.95 +0.25 +0.66 1487458 香港 中国移动 54.90 +0.16 +0.29 118437 中国联通 15.93 +0.01 +0.06 77634 中国电信 54.50 +0.19 +0.35 11936 中芯国际 3.37 +0.24 +7.67 75564 电讯盈科 4.68 +0.33 +7.59 3983 (完) (整理 李爽)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。