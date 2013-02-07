金砖国家: 2月6日股汇市收盘纵览

以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月6日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.36%,报1,063.75点.

中国股市:沪综指周三收市略涨,并再创九个月收盘新高.分析师指出,昨日领涨的房地产及基建类股出现回调,但券商保险等金融股再度雄起,大盘得以在高位窄幅调整,成交再度萎缩,最终股指录得近一年来首度八连涨.沪综指收报2,434.477点,涨1.347点或0.06%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;此前八连涨记录则是去年2月17-28日创下的.上海A股今日成交额为1,041亿元人民币,较上日的1,267亿元减少近两成.

香港股市:自上日的重挫走势中反弹收高,受中国移动及其他防御类股强势拉升,这反映出投资者心态仍谨慎.恒生指数收高0.5%,报23,256.9点.国企指数升0.3%.两股指周二都跌至1月8日以来最低收位.

中国汇市:人民币兑美元即期随中间价收低,与日圆等亚洲货币走向一致.交易员表示,近日人民币随中间价走弱后,一些结汇客盘持续进入,而大行购汇也频现身影,使即期成交价随中间价走势大体保持平稳.境内美元人民币一年期掉期升水报880点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3197元. ========================================================================================

印度股市:收平,抵押贷款商HDFC Ltd股价上涨,因预期调降其优惠贷款利率将带来较高的贷款增长.近期投资者将关注即将到来的国有企业售股事宜.指标BSE指数 跌0.1%或20.10点,收报19,639.72点,为1月1日以来最低收位.NSE指数 涨0.04%或2.30点,收报5,959.20点.

印度汇市:印度卢比兑美元从逾三个半月高点回落,小幅收低,因国内股市表现仍疲弱,且石油炼厂对美元的需求,盖过了政府出售国有企业股权带来的美元流入.卢比兑美元 收报53.155/165,上日收盘价为53.135/145.卢比稍早曾涨至52.87,为10月17日以来最高. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收低至1,602.990点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低1.0%至847.62点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下滑0.46%至30.0880,卢布兑欧元 涨0.06%,报40.6590. ========================================================================================

巴西股市:连续第三个交易日下滑,因石油企业和银行股下滑.圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.83%至58,951.07,该指数自今年年初以来已累计下滑3%以上.

巴西汇市:巴西雷亚尔 温和下滑0.1%,因随着华尔街市场涨势渐失动能,投资者对新兴市场的风险偏好也降温.路透调查显示,分析师预期雷亚尔今年全年将徘徊在2左右的关口,因政府希望能在不引发更多通胀压力的情况下支撑出口. ========================================================================================

南非股市:略微收低,在Vodacom的季度业绩未能带来更多惊喜后,移动运营商类股下滑累及大盘.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.34%至36,156.66点.综合指数 下滑0.25%,报40,559.67点.