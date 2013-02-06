全球外汇市场2月7日主要消息

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月6日(三)
2145 - 新西兰第四季失业率
2350 - 日本1月外汇储备
2350 - 日本资本流动数据
2350 - 日本12月机械订单
2月7日(四)
-- - 欧盟峰会(至2月8日)
0030 - 澳洲1月失业率/就业参与率
0600 - 日本财务省财务官中尾武彦在国际货币基金组织(IMF)主办的研讨会上讲话
0645 - 瑞士第一季消费者信心指数
0745 - 法国12月贸易收支
0930 - 英国12月工业生产,制造业产出
0930 - 英国12月商品贸易收支
1100 - 德国12月工业生产
1200 - 英国央行2月量化宽松计划总规模
1245 - 欧洲央行2月利率决定
1300 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆讲话
1330 - 欧洲央行总裁德拉吉记者会
1330 - 美国一周初请失业金人数
1330 - 美国非农业生产率第四季初值
1430 - 美国联邦储备理事会(FED, 美联储)理事史坦讲话
1530 - 欧洲央行执委科尔讲话
1740 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就美国经济情况接受CNBC采访
2000 - 美国12月消费者信贷
2130 - 美联储资产负债表
-- - 美国ICSC连锁店销售
2350 - 日本1月银行放款余额
2350 - 日本12月经常帐
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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