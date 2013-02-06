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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 06:57 BJT

全球外汇市场2月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月6日(三)

2145 - 新西兰第四季失业率

2350 - 日本1月外汇储备

2350 - 日本资本流动数据

2350 - 日本12月机械订单

2月7日(四)

-- - 欧盟峰会(至2月8日)

0030 - 澳洲1月失业率/就业参与率

0600 - 日本财务省财务官中尾武彦在国际货币基金组织(IMF)主办的研讨会上讲话

0645 - 瑞士第一季消费者信心指数

0745 - 法国12月贸易收支

0930 - 英国12月工业生产,制造业产出

0930 - 英国12月商品贸易收支

1100 - 德国12月工业生产

1200 - 英国央行2月量化宽松计划总规模

1245 - 欧洲央行2月利率决定

1300 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆讲话

1330 - 欧洲央行总裁德拉吉记者会

1330 - 美国一周初请失业金人数

1330 - 美国非农业生产率第四季初值

1430 - 美国联邦储备理事会(FED, 美联储)理事史坦讲话

1530 - 欧洲央行执委科尔讲话

1740 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就美国经济情况接受CNBC采访

2000 - 美国12月消费者信贷

2130 - 美联储资产负债表

-- - 美国ICSC连锁店销售

2350 - 日本1月银行放款余额

2350 - 日本12月经常帐

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)

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