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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月7日

* 头版头条:

--中国央行发布第四季度货币政策执行报告指出,综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合,保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长,关注输入性通胀压力等物价上行因素,坚决抑制投机投资性购房需求.

* 其他:

--记者获悉,江浙等部分省市酝酿上调天然气价格.业内人士认为,三季度或是进一步推行天然气价改较好的窗口期,上述省市有望率先开展.

--据悉,为了遏制量价齐升的局面,上半年一线城市可能放缓预售证的审批节奏,并减少审批的房屋套数,以此压低新房的供应量,下半年则适当加快预售证的审批.

--保利地产 公布,1月实现签约面积85.40万平方米,同比增长583.37%;实现签约金额102.80亿元人民币,同比增长580.22%.

--1月华夏、嘉实、易方达三家基金香港子公司再获的23.5亿元RQFII(人民币合格境外机构投资者) 额度中,华夏和易方达所获额度将用于固定收益产品.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴; 审校 张喜良)

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