《中国报摘》--中国证券报2月7日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
* 头版头条:
--中国央行发布第四季度货币政策执行报告指出,综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合,保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长,关注输入性通胀压力等物价上行因素,坚决抑制投机投资性购房需求.
* 其他:
--记者获悉,江浙等部分省市酝酿上调天然气价格.业内人士认为,三季度或是进一步推行天然气价改较好的窗口期,上述省市有望率先开展.
--据悉,为了遏制量价齐升的局面,上半年一线城市可能放缓预售证的审批节奏,并减少审批的房屋套数,以此压低新房的供应量,下半年则适当加快预售证的审批.
--保利地产 公布,1月实现签约面积85.40万平方米,同比增长583.37%;实现签约金额102.80亿元人民币,同比增长580.22%.
--1月华夏、嘉实、易方达三家基金香港子公司再获的23.5亿元RQFII(人民币合格境外机构投资者) 额度中,华夏和易方达所获额度将用于固定收益产品.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。