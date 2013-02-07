《香港报摘》--其他报纸重要消息2月7日

*明报

--香港交易所 披露权益显示,联想 主席兼首席执行官杨元庆分别于2月1日及2月4日,减持联想550万股和239.8万股股份,总共套现约6,503万港元,持股比例由8.96%降至8.88%.

--周大福 预料最快须待内地两会过后生意方重拾动力,对前景仍采取保守态度.但管理层强调,内地开店计划不会放慢,如遇有合适机会,在香港也会继续扩充.

--eBay大中华区首席执行官林奕彰表示,集团很重视中国市场,但这方面的策略准备还不妥善.eBay希望透过各种新服务提高客户粘性,未来一方面要重新与中国消费者见面,同时也望借力中国开拓新兴国家市场.

*星岛日报

--民政事务局公布首两个青年宿舍先导计画初步选址是上环及大埔,两者预计合共可提供大约270个单位,不过由于土地平整及工程建造需时,加上仍有其他前期工作要做,预计项目最快3至4年才可正式落实.

--美联执行董事兼集团住宅部行政总裁陈坤兴表示-近年政府推出一系列楼市措施,令市场进一步被扭曲.他希望,当局须认真检讨现时楼市情况,并毋须再出招,让早前的措施逐渐发挥其效用.

*苹果日报

--香港交易所 宣布,已委任伦敦金属交易所(LME)亚洲董事总经理Liz Milan担任新增设的亚洲商品主管,负责拓展亚洲区商品业务.

--内衣品牌及零售企业安莉芳 公布, 去年第四季整体收入较2011年同期升14%,同店销售仍有增长,但速度进一步减慢,主要由于内地经济增长放缓,对公司表现有所影响.

*东方日报

--据统计,2013年1月迄今,38家上市企业发债筹资约1,155.6亿港元,若计入公司配股、供股及新股上市等活动,合计抽资更高逾1,500亿港元.

--证监会决定扩大A股实物ETF(交易型开放式指数基金)发行商的资格,由以往只容许中资基金公司发行,扩大到中资券商.但中资券商必须聘用拥有ETF管理经验的投资顾问最少一年.

--中国平保 发通告,指滙控 旗下逾9.76亿股平保股份已全数转让至卜蜂集团旗下四家子公司.

--联交所股权资料显示,利丰 于上月31日遭摩根大通场内减持2,389.505万股,每股平均10.95港元,涉套2.62亿港元,好仓降至4.74%.

*文汇报

--融创中国 表示,截至1月底,公司累计实现合约销售金额60.2亿元人民币,按年增长293%.

--香港交易所 宣布,推出内地市场数据枢纽创始成员计划,让资讯供应商及其他机构参与市场数据枢纽的早期建设.该所将于今年第三季前在上海推出市场数据枢纽.

--星展香港行政总裁庞华毅预期,2013年上半年行业净息差将会面对压力,主要因为资金持续流入本港,加上贷款定价受压向下.

*大公报

--中信泰富 早前决定减持中信国际电讯 部分股份,套现3亿港元.中信电讯主席辛悦江表示,并不担心中信泰富再有出售行动,惟预期短期不会再作减持.

--安德利果汁 公布,建议发行不多于1亿股A股,于上海证券交易所或深圳证券交易所上市及买卖.(完)