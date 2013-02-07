中国央行报告: 发达经济体加码量化宽松政策致大量低成本资金流向新兴市场

路透北京2月7日 - 中国央行2012年第四季度货币政策执行报告在其所附专栏文章中分析称,2012年欧美日等发达经济体不断加码量化宽松货币政策,大量超低成本资金流向利率更高的新兴市场经济体寻求套利机会.

题为"发达经济体加码量化宽松货币政策对资本流动的影响"的专栏文章写道:

2012年欧美日等发达经济体不断加码量化宽松货币政策。一是2012年9月15日美联储启动第三轮量化宽松政策（QE3），每月购买400亿美元机构抵押贷款支持证券；12月12日，美联储决定在年底“扭转操作”到期后，每月新增450 亿美元长期国债购买规模，并为极低利率政策设定失业率高于6.5%、未来1-2年通胀预期不超过2%长期目标0.5 个百分点的适用条件。区别于QE1和QE2，新一轮量化宽松货币政策不再设定总规模和到期时间，避免了政策到期前因投资者中止参与甚至反向操作导致的效力衰减。

二是欧央行在此前长期再融资操作（LTROs）、证券市场计划（SMP）等非常规货币政策基础上，9月6日推出了在二级市场无限量购买三年期以内欧元区主权债券的直接货币交易计划（OMT），前提是会员国符合条件且提出救助申请。OMT虽未付诸操作，但其无限量的信号具有为重债国资金缺口兜底的政策效力。

三是日本央行在2012年五次放松货币政策，将资产购买规模从2012年初的55万亿日元扩容至年末的101万亿日元（约合1.15 万亿美元）。资产购买规模频繁大幅扩容，还面临新政府要求进一步加码的压力，这已接近于无限量宽松。

2012年发达经济体货币政策从有节制宽松向无限量宽松转变的新取向，大大降低了投资者面临的政策退出风险。若美联储在2013年持续实施超宽松货币政策，则将购买1.02万亿美元资产，由于近期美国货币乘数已企稳回升，货币创造功能还可能带来大量美元货币供给，市场由此形成超低成本资金源源不断供给的预期，投资者的风险溢价显着降低。

大量超低成本资金流向利率更高的新兴市场经济体寻求套利机会。据基金投资研究机构EPFR Global监测，截至2013年1 月2日，新兴市场股票基金连续17周吸引资金净流入，规模约为900亿美元；2012年新兴市场债券基金总计流入资金556亿美元，创历史新高，远高于2011年的159亿美元。资金持续流入令新兴市场本币大幅升值、资产价格上涨，亚洲新兴经济体首当其冲。2012年韩元、新加坡元和新台币对美元分别升值8.3%、6.1%和4.3%，第四季度香港和新加坡股市分别上涨8.7%和3.5%。

但是，尽管第四季度出口有所回升，新兴市场经济体仍普遍面临经济增速放缓的难题。2012年第三季度，韩国GDP增速为1.8%，仅为2011年的一半；新加坡和香港仅为0.3%和1.3%，远低于2011年的4.9%和5%，很显然本币升值对经济回升不利。与此同时，由于大宗商品价格持稳、内需低迷，多数新兴市场经济体通胀回落，依靠本币升值抑制输入性通胀的迫切性还不强。

因此，为稳出口、保增长，新兴经济体特别是出口导向型经济体被迫采取了央行干预等措施抑制本币升值。韩国、菲律宾等国公开表达了对本币快速升值的关切，一些国家和地区的货币当局入市进行了干预以抑制本币升值，2012年第四季度香港金管局为维护港币的强方兑换保证，先后28次向市场注资，总计1071.93亿港币。发达经济体中，瑞士央行持续维持1欧元兑1.20瑞郎的汇率上限目标，澳大利亚联储也罕有地释放可能对本币升值采取应对措施的信号。