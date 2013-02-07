中国央行报告: 去年跨境人民币结算进出趋平衡,实收/实付比升至1:1.2

路透北京2月7日 - 中国央行最新公布的2012年第四季度货币政策执行报告数据显示,去年银行累计办理跨境贸易人民币结算业务2.94万亿元,同比增长41%;人民币跨境直接投资结算业务达2,840.2亿元.

跨境贸易人民币结算中,实收1.3万亿元,实付1.57万亿元,收付比已由2011年的1:1.7上升至1:1.2.

央行并以专栏的形式指出,基于市场需求,境外企业和银行关注并尝试按照商业原则使用人民币开展贸易与投资,各境外市场在人民币业务发展方面开展相互合作,有利于促进人民币在境外的循环运用.

以下为专栏的全文:

一、香港人民币市场平稳较快发展

“十二五”规划纲要提出，支持香港成为离岸人民币业务中心和国际资产管理中心，巩固和提升香港国际金融中心地位。香港发展离岸人民币市场是巩固和提升香港国际金融中心地位的重要举措，2009年以来，香港一直是境外重要的人民币业务开展地区。

香港离岸人民币市场参与主体日趋丰富，参与深度不断拓展，陆续推出以人民币计价的债券、基金、保险、存款证、期货、人民币与港币同时计价的“双币双股”等金融产品。据香港金融管理局统计，至2012年11月末，香港人民币存款余额为5710亿元。香港人民币市场的发展进一步密切了香港与内地的经贸联系和人员往来，有力地促进了贸易投资自由化和便利化。

二、人民币在境外的循环使用逐步扩大

随着人民币在跨境贸易、投资中使用的扩大，境外对人民币的接受程度不断提高。截至2012年年末，与境内发生实际收付的境外企业所在国家和地区达到206个。台湾、伦敦、新加坡等境外市场人民币业务渐次展开。

2011年9月，中英发表联合声明，表示双方欢迎私营部门对发展伦敦人民币离岸市场和该市场最新发展情况的兴趣。伦敦金融城成立了一个由私营机构代表组成的工作小组，推动伦敦人民币业务的发展。

2012年7月，中新签署换文，在《中新自由贸易协定》框架下，中方在新加坡持有全面银行牌照的中资银行中选择一家作为新加坡人民币业务清算行。

2012年8月，两岸货币管理机构签署《海峡两岸货币清算合作备忘录》。12月，经过评审，中国人民银行决定授权中国银行台北分行作为台湾人民币业务清算行。