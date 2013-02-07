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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 09:37 BJT

香港股市: 开盘近持平,利丰下跌抵消了地产股涨势

路透香港2月7日 - 港股周四开盘近持平,利丰 下跌2.9%,抵销了本地地产股涨势.

恒生指数 开平盘报23,259.8点,恒生国企指数 下跌0.3%.(完)
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