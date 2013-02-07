中国央行报告: 美国财政问题两党博弈不确定性将持续影响全球金融市场稳定

路透北京2月7日 - 中国人民银行2012年第四季度货币政策执行报告中称,虽然美国"财政悬崖"在最后时刻得以暂时避免,但美国财政不可持续的状况依然没有得到根本解决.从当前美国政治极化的现实来看,未来两党在支出削减方案的谈判和债务上限上调等问题上的博弈仍将继续,由此带来的政策不确定性将持续影响美国和全球金融市场的稳定.

以下内容为中国央行报告中"美国'财政悬崖'问题及前景分析"专栏的全文:

“财政悬崖”主要是指2013年初美国一系列减税优惠政策到期，同时多项减赤措施也将启动，会使美国财政赤字曲线状如悬崖。“财政悬崖”问题涉及的政策变动主要包括四个方面的内容，一是小布什政府推出的减税政策到期，二是奥巴马政府推出的工薪税优惠政策到期，三是奥巴马政府推出的临时失业救济金政策结束，四是根据《2011年预算控制法案》制定的“自动减赤程序”被触发。

“财政悬崖”产生的根源是美国政府与国会都意识到债务的不可持续而必须大幅削减赤字，但政治极化导致两党不能达成合理的减赤方案，而是被迫形成了激进的减赤局面。美国国会预算办公室（CBO）预测，在上述收入和支出政策变化的情形下，美国2013 年的财政赤字削减量将达到GDP的5.1%，2013年第四季度实际GDP将同比萎缩0.5%，失业率将回升至9.1%。基金组织和世界银行均认为，美国的“财政悬崖”是世界经济的主要不确定因素之一。

鉴于“财政悬崖”对经济造成的巨大负面影响，美国会两党在大选结束后立即就该问题的解决方案进行磋商。解决该问题的关键在于两党能否就未来10年的减赤方案达成一致，而核心分歧在于两党对增收减支的传统理念不同。民主党希望取消对富人的税收减免，并通过增加税收来削减赤字，而共和党坚持将税收减免惠及富人，并要求大幅削减政府支出，尤其是福利支出。经过多轮艰难的博弈和交锋，两党在年末的最后一刻终于达成一个“分步走”的解决方案，主要内容包括对年收入45万美元及以上的家庭增税，并延长对低收入阶层的减税和失业救济。同时，“自动减赤程序”中的开支削减计划生效时间被延后两个月等。

美国国会预算办公室预测，该方案将使未来10年美国的财政赤字比“财政悬崖”情景下增加4万亿美元（不包括6000亿美元额外债务利息支出），美减赤任务依然艰巨。

虽然“财政悬崖”在最后时刻得以暂时避免，但美国财政不可持续的状况依然没有得到根本解决。美国债规模已于2012年年末触抵债务上限，财政部随即采取临时措施予以应对。2013年1月下旬，美国国会投票通过了暂时延缓执行债务上限的法案，允许政府在2013年5月19日前根据需要继续发债以偿付债务本息，但发债规模必须严格按照支出所需而定。