港报财经评论: 残市、资金、政策--信报2月7日

残市、资金、政策 /习广思 记着大掌柜的说话,资金不是热钱,资金以中港股市为目标,而资金仍在进出香港.其次,政府随时都有机会再出辣招.如果你相信他的说话,股和楼之间,你会选择哪一样?事实上,从互惠基金资金流来看,资金仍流入中港股市,但脚步明显放慢了,尤其是流入ETF的资金,意味着许多环球性配置,追落后买中资的资金流,已大致完成部署,要吸引资金再度追货,一是盈利,二是政策,这两点要等3月后才有清晰讯号.随着公司盈警高峰期过去,二三线股调整进入尾段,相反蓝筹股才刚开始,相信等到大型蓝筹完成调整后,港股将迎接业绩选股期.

昨日恒指反弹疲弱,主要由汇控 及中移动 支撑指数,中资内银、保险及中港地产股均现疲态,相信长假前难有突破,仍以调整及巩固为主.恒指最多反弹207点见23,355点,收报23,256点,上升108点.大市成交额747亿港元,沽空比率10%,空军未散呢.A股在长假前,将欠缺政策及公司消息,显得好淡争持及欠缺方向.大市调整持续,升得愈高跌得愈急,昨日轮到濠赌股急挫.有传中国在农历新年后,将加强打击澳门叠码仔,遏制中国内地贪官及豪赌客,防止洗黑钱活动.

日股升势未停,现任行长白川方明提前离任,附加一句此地无银的”不是政治压力”,日经指数急涨3.77%,美元兑日圆在亚洲时段一度升至94日圆水平.股市炒作日本央行4月换人,配合安倍的终极量宽,对股市及汇市来说,炒作政治变数,加上炒家资金,日股仍是炒作资金目的地,日圆看淡的投资者短期目标已放在100日圆水平,长远终极目标是120日圆.日股升势之急,反映的三个因素是残市、资金及政策,好听一点是追落后的资产配置.这也不是今时今日才有的事情,股票市场长久以来都靠资金来推动,只是眼下世界资金泛滥,更令这样炒作”水到渠成”.无疑日圆贬值的货币战,有利日本出口企业的盈利,除了第四季业绩可见改善之外,部分电子巨企更上调2013年盈利预测,进一步有利sellside分析员进行rerating.然而,日企是否真的有吸引力,其产品创新能力,以及全球销售渠道,均开始被韩国电子企业爬头.说到底,日股的涨升与企业本身的基础质素关系不大,相反其低残、资金及政策,才是炒作上升的理由. 美汇指数挑战80 /苏子 昨天亚洲市欧罗兑日圆继续保持锐不可挡的单边上升势头,汇价在突破上周五的126.97高位及20天保历加通道的127.28顶部阻力后,曾一度急升至127.73高位.不过,昨天欧罗兑日圆在上升至上述高位的过程中,欧罗兑美元却主要在1.357-1.3595间激烈争持,未能跟随欧罗兑日圆一同走高,两者出现明显的背驰情况,表现有点不甚寻常,故不利欧罗兑美元后市.昨天欧罗兑日圆的上升动力主要来自美元兑日圆仍能保持强劲的上升势头.由于美元兑日圆在升破94关口,触及94.06高位后便迅即掉头回落及返回上日的93.62收市价附近波动,出现昙花一现的升势.而欧罗兑美元则在美元兑日圆掉头回落,正式向下跌破1.357的即市支持位,成功回复偏弱的走势,结果令欧罗兑日圆自上述高位急挫逾百点子,至126.5低位,故同为不利后市表现.

相信目前欧罗兑美元及美元兑日圆这两个货币组合已有较大的调整压力,一旦双双向下作出较深的调整,预料欧罗兑日圆将因此出现一个非常明显的下跌浪.若然欧罗兑日圆掉头回落,预料大幅回落至120心理关口以下的可能性不容抹煞.欧罗兑日圆自去年11月23日的100.27低位升至昨天亚洲市的127.73高位,共升2746点子或21.5%,若调整此升幅的23.6%及38.2%目标分别为121.25及117.24.换言之,欧罗兑日圆若于昨天见顶并出现调整,后市预料将跌破23.6%调整目标及120心理关口,并朝着38.2%调整目标迈进.

美汇指数已见企稳在20天SMA的79.69阻力以上波动,并曾挑战50天SMA的79.81重要阻力.如昨晚美汇指数有力突破50天SMA阻力收市,预料美元将随时向上展开一个新的上升浪.美汇指数若成功突破50天SMA及80心理关口,届时一众非美元货币将有严峻沽压出现.