中国央行报告：企业生产经营好转,未来要继续改进对实体经济的金融服务

路透北京2月7日 - 中国央行在2012年第四季度货币政策执行报告所附专栏中称,根据央行调查,中国企业生产经营有所好转,市场需求有所回暖,但企业仍面临劳动力价格上升等问题.下一步,要继续改善企业融资环境,改进对实体经济的金融服务.

题为"当前企业生产经营状况"的专栏文章内容如下:

企业生产经营有所好转，市场需求有所回暖。从中国人民银行5000户工业企业问卷调查的数据看，2012年第四季度，企业设备能力利用水平指数为40%，较上季上升0.2个百分点；企业经营景气指数和企业家信心指数分别为61.8%和60.4%，较上季分别回升0.8和1.2个百分点。从5000户企业财务数据看，企业实现利润总额虽少于上年同期，但降幅已连续3个月收窄。2012年1-11月，5850户企业实现利润总额8810.9亿元，同比减少14.3%，降幅较1-10月收窄4.7个百分点。市场需求回暖，企业库存水平下降。第四季度企业市场需求指数为51%，较上季上升0.8个百分点。企业产成品库存水平指数为54.5%，较上季下降1.5个百分点。其中，17%的企业认为产成品库存水平偏高，较上季下降2.5个百分点。

我们选取10个能够较好反映企业生产经营状况的指标进行观察，除产成品库存指数和出口订单指数较上季下降，固定资产投资指数与上季持平外，其余7项指数均较上季回升，这表明当前企业生产经营状况总体有所好转。

不过，当前企业生产经营仍面临一些问题，如劳动力价格上升等，企业投资较为谨慎。从外向型企业调查数据看，2012年第四季度，53.3%的外向型企业认为目前面临的最主要问题是“劳动力价格上升，招工难”。分地区看，不仅东部劳务输入大省对招工难问题反映较为突出，河南、江西、湖北等劳务输出大省反映“劳动力价格上升，招工难”的企业占比，也较上季有不同程度上升。此外，企业投资较为谨慎。2012年第四季度企业固定资产投资、设备投资和土建工程投资预期指数分别为46.9%、46.4%和44%，较上年同期分别下降2.3个、2.6个和3.1个百分点。

下一步，要继续改善企业融资环境，改进对实体经济的金融服务。要综合运用多种货币政策工具，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。优化金融资源配置，有效解决信贷资金供求结构性矛盾，防范金融风险，进一步发挥直接融资的作用，更好地满足多样化投融资需求。此外，要支持完善小微企业金融服务体系，健全小微企业金融服务机制，加快中小金融机构发展，推进小微企业融资担保体系和信用评价体系建设。(完)

更多细节,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn) (整理 宿泱韫; 审校 曾祥进)