港报财经评论: 港股料要抖,日股精神好--经济日报2月7日

港股料要抖,日股精神好 /林瑞芬 港股经周二大回,昨呈超卖反弹,一度弹206点,最终收23,256,收窄升幅至108点,成交额只有747亿港元.从有藉传言急回股类启示,市况整体进入调整中,守得住50天线22,905度新岁已是不错.内银股传收到中国”限贷令”后,顿时市场各类传闻四起,绘影绘声.中国内地地产股又传宏调,香港地产股传港府再出劲招打压楼市,濠赌股传中国整顿叠码仔.昨永利澳门 、美高梅 、澳博 及新濠 急回0.3%-6.7%等,传闻真伪或不必深究,重点是观察市场反应,如股势”强”自不然不为传闻所冲击.股势转”弱”自不然为传闻所冲击,股势转弱,当知踏入调整浪时.

藉新春濠江旅游赌场例旺而小炒濠赌股之图被阻,新股又见降热,炒新股之途又阻,短线不宜短炒.周一及周二恒指由高到低之跌幅,只用两日时间几近抵销了1月的升幅,其实也启示了恒指势转弱初展调整浪.港股整体处于整固势当中,望是一个健康的调整.恒指经周二的看淡的投资者重击后,昨呈超卖技术性反弹,尝试回补裂口,预料23,400-23,500为短线反弹阻力区,关键支持位为50天线22,905.大节当前,目前仍最难判断调整浪会以何等形式进行,浅调以时间横行消化,深调以幅度消化.资金面方面,连带日本也参与货币宽松游戏,势利股市发展,乃可支持港股作健康调整.健康而言,以9月始升浪近五千点回调0.382倍至近22,000也不算太过.

说回日本的央行行长白川方明在本月5日宣布,将不等4月8日五年任期届满之时下台,而选择提前三周,在3月19日和两位副行长一起卸任.此举被意味着历来倾向于保守政策的日本央行将迎来历史性变革.安倍高调表明,新的央行行长须认同他的”安倍经济学”,即通过更大胆的货币政策来推高通胀,刺激经济增长.安倍之大胆行为,虽然未知对经济的影响,但日股就此被大大刺激,日经指数昨升416点至11,463,创2008年9月底新高. 政策扶持,捧燃气股 /余少文 国企指数反弹受制11,900点,只是近日接连传出银行、房地产等不利消息,料大市继续上落,由于是中资股大看好的投资者,若然大市出现较大规模调整,绝对认为是低吸机会,尤其受惠中国扶持的燃气股.中国内地股市反覆靠稳,国企指数昨日反弹,但受制11,900点,全日升35点,收11,849点,成交额降至143亿港元,尽管国指只升0.3%,但有三分二主板H股随大市上升,表现最好是大唐新能源 、华能新能源 等新能源股.而红筹指数升12点或0.3%,收4,642点,成交额53亿港元,表现最好是油汽设备股,如巨涛海洋 、安东油田 、宏华集团 等.

由于本周只余两个交易日,中国内地下周更是春节长假期,相信成交会缩减,要长假期过后才能见真章,当然认为国指如深度调整,绝对是吸纳良机,至少在上半年风险会较下半年为低.低吸股份当然撑内银和保险股,另一可留意行业是昨日表现不俗的环保概念股份,尤其是天然气概念股,因为天然气是中国未来重中之重的发展项目.去年12月初曾指出,国家能源局规定2015年天然气消费量达到2,300亿立方米,较2010年增长92%,当中约1,760亿立方米来自国产天然气,要增加天然气管道建设和油气储备,从而扩大天然气供应覆盖面,令天然气使用人口由2010年的1.8亿人增加到2015年的2.5亿人,平均每年增长7%.同时要有序发展天然气发电,十二五期间新增天然气电站约3,000万千瓦至5,600万千瓦,反映天然气在十二五期间是中国主力扶持项目.

其实,天然气占中国一次性能源消费比重约为4.6%,跟国际平均水平23.8%有很大差距,即是说有很大增长空间,故中国石油 有一定优势,油气设备股和天然气运营股也可以看高一线,因为推动天然气勘探以及铺设管道,相关建设需求大,故安东、宏华等可继续憧憬.而运营商除了高盛上调目标价的北京控股 外,中国燃气 和华润燃气 都可纳入大市调整期间考虑之列,会留意昨日表现较差的天津津燃公用,股价下跌一个价位收2.67港元.看好津燃原因颇简单,是母公司跟华润燃气组成合营企业,将其燃气项目及津燃权益注入合营企业,日后将合营公司燃气项目注入津燃.中信证券国际一份报告预计,津燃未来三年会购入母公司80亿元人民币资产,因为母公司在天津独家拥有城市燃气供应业务,津燃一旦获注入资产,其资产基础可以增加4倍.