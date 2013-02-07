中国货币市场: 公开市场放水助增资金供给,跨节因素仍撑回购利率维持高位

路透上海2月7日 - 中国央行公开市场周四继续大手笔"放水",助缓银行间资金市场流动性,早盘资金供给因此较上日有了明显改善.不过跨春节因素还是导致七天期回购加权利率 上涨近40个基点(bp)至4.10%附近,隔夜和14天期品种亦维持在相对高位.
中国人民银行公开市场今日进行了4,100亿元人民币的14天期逆回购操作.据路透计算,央行公开市场本周将净投放6,620亿元,净投放规模创单周新高.
上海一银行交易员表示,稍早"央行4,100亿逆回购(对缓和资金紧张)作用非常明显.大家对春节资金紧心理有一个预期,(现在回购价格还)不算特别高."
她解释说,在公开市场投标结果出来前,不少机构在出钱态度上仍显谨慎.直到确定中标量,心态才明显放松.这或在一定程度上导致了隔夜和七天回购开盘价偏高.
中国今年春节假期为2月9日至15日.
华北一银行交易员进一步指出,明天是节前最后一个交易日,多数机构已提前安排好资金,届时交投或较为清淡,除隔夜品种可能会有所走升外,其他品种预计变动幅度有限.
上日银行间市场质押式回购总成交量为5,849.70亿元,较周二减少逾一成;其中,隔夜品种成交量为3,829.69亿元,较周二的5,315.92亿元减少近三成,佐证着单日资金面的阶段性紧张;跨春节假期的14天期品种成交量为1,173.24亿元,较周二增加近五成.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.6450 3.6330 +1.20
七天 4.0948 3.7255 +36.93
14天 4.2119 4.2090 +0.29
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 26.0300 3.0950 +2293.50
七天 4.7000 5.1800 -48.00
14天 3.1600 3.7100 -55.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.7000 3.5900 +11.00
七天 4.1004 3.6900 +41.04
14天 4.2000 4.1400 +6.00
Shibor
其中:隔夜 3.6463 3.5960 +5.03
七天 4.1000 3.6960 +40.40
三个月 3.8937 3.8929 +0.08
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(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)