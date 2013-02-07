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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 10:09 BJT

香港热股: 中铝早盘重挫近5%至一个半月低点,此前遭剔出恒指成长股

路透香港2月7日 - 香港恒生指数公司昨日收盘后公布季度检讨结果,相关股份周四早盘表现冷热不同,遭剔出成份股的中国铝业 大跌近5%至六周来低点,重新获选的联想集团 则上涨.

本地时间上午10:00时,中铝跌4.96%至3.45港元,为2012年12月21日3.41港元以来最低.同时间,联想集团升3.44%至8.72港元.

恒生指数公司宣布,联想集团再度"染蓝",获纳入为恒生指数 成份股,而中国铝业则遭剔除,令恒指成份股维持于50只.3月4日起生效.

此外,中兴通讯 剔出恒生国企股指数 之列,换入海通证券 ,H股指数成份股总数仍为40只. (完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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