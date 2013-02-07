表格: 台湾1月出口同比增21.8%,略低于预期

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北2月7日 - 台湾财政部周四公布,1月出口金额较上年同期成长21.8%,略低于市场预估的成长23.15%;财政部表示,与上年同期相较,1月份电子、矿产及光学产品增加较多,但交通运输设备微幅下降.
1月进口则较上年同期成长22.3%,远高于市场预期的成长9.0%.财政部称1月消费品进口创历史新高,民间消费动能回温.
1月贸易收支为顺差4.7亿美元,上月为顺差41.3亿美元.
在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下:
1月年变动率(%) 12月年变动率(%)
整体出口金额 +21.8 +9.0
--中国(含香港) +36.1 +10.0
--美国 +3.1 -1.3
--欧洲 +2.2 +11.0
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2013年
1月 +21.8 +22.3 +4.7 2012年 12月 +9.0 +1.6 +41.3 11月 +0.9 +0.1 +34.0 10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
注: r为修正值.(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币