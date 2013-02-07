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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 16:13 BJT

表格: 台湾1月出口同比增21.8%,略低于预期

路透台北2月7日 - 台湾财政部周四公布,1月出口金额较上年同期成长21.8%,略低于市场预估的成长23.15%;财政部表示,与上年同期相较,1月份电子、矿产及光学产品增加较多,但交通运输设备微幅下降.

1月进口则较上年同期成长22.3%,远高于市场预期的成长9.0%.财政部称1月消费品进口创历史新高,民间消费动能回温.

1月贸易收支为顺差4.7亿美元,上月为顺差41.3亿美元.

在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下:

1月年变动率(%) 12月年变动率(%)

整体出口金额 +21.8 +9.0

--中国(含香港) +36.1 +10.0

--美国 +3.1 -1.3

--欧洲 +2.2 +11.0

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2013年

1月 +21.8 +22.3 +4.7 2012年 12月 +9.0 +1.6 +41.3 11月 +0.9 +0.1 +34.0 10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

注: r为修正值.(完)

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