《中国债券市场每日交易备忘》--2月8日

暂无 ============================================================================= 二、新债上市: 中国河南煤业化工集团50亿元人民币一年期短期融资券041373003,票面利率4.12% 卧龙电气 5亿元一年期短融041353005,票面利率5.30% 宏图高科 4亿元三年期中期票据1382055,票面利率6.40% 温州银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220024,票面利率6.50% 日照银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220025,票面利率6.50% 南充发展投资控股20亿元七年期固息债1380042,票面利率6.69% ============================================================================= 三、缴款: 南方航空 5亿元六个月期超短期融资券 上海友谊集团12亿元一年期短融 ============================================================================= 四、还本付息: 财政部280亿元一年期国债120002到期兑付,票面利率2.87% 长江电力 40亿元一年期短融041254005到期兑付,票面利率4.68% 广州汽车工业集团4亿元一年期短融041254006到期兑付,票面利率4.68% 汕头港集团2.5亿元一年期短融041261003到期兑付,票面利率7.20% 江苏悦达集团10亿元一年期短融041261004到期兑付,票面利率5.19% 五矿集团30亿元一年期短融041261005到期兑付,票面利率4.68% 中国石油 110亿元七年期中票1082015付息,票面利率4.60% 云天化集团10亿元五年期中票1082016付息,票面利率5.15% 云天化集团4亿元五年期中票1082017付息,票面利率5.15% 延安城投15亿元五年期固息债1280009付息,票面利率7.05% 广西铁路投资集团8亿元五年期中票1282022付息,票面利率5.39% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国信托业协会网站公布的2012年四季度末信托公司主要业务数据显示,截至2012年底,国内信托业全行业65家信托公司管理的信托资产规模达7.47万亿元人民币,再创历史新高,超越保险行业,成为国内仅次于银行业的第二大金融部门.

注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞)