《中国债券市场每日交易备忘》--2月8日

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标:
暂无 ============================================================================= 二、新债上市: 中国河南煤业化工集团50亿元人民币一年期短期融资券041373003,票面利率4.12% 卧龙电气 5亿元一年期短融041353005,票面利率5.30% 宏图高科 4亿元三年期中期票据1382055,票面利率6.40% 温州银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220024,票面利率6.50% 日照银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220025,票面利率6.50% 南充发展投资控股20亿元七年期固息债1380042,票面利率6.69% ============================================================================= 三、缴款: 南方航空 5亿元六个月期超短期融资券 上海友谊集团12亿元一年期短融 ============================================================================= 四、还本付息: 财政部280亿元一年期国债120002到期兑付,票面利率2.87% 长江电力 40亿元一年期短融041254005到期兑付,票面利率4.68% 广州汽车工业集团4亿元一年期短融041254006到期兑付,票面利率4.68% 汕头港集团2.5亿元一年期短融041261003到期兑付,票面利率7.20% 江苏悦达集团10亿元一年期短融041261004到期兑付,票面利率5.19% 五矿集团30亿元一年期短融041261005到期兑付,票面利率4.68% 中国石油 110亿元七年期中票1082015付息,票面利率4.60% 云天化集团10亿元五年期中票1082016付息,票面利率5.15% 云天化集团4亿元五年期中票1082017付息,票面利率5.15% 延安城投15亿元五年期固息债1280009付息,票面利率7.05% 广西铁路投资集团8亿元五年期中票1282022付息,票面利率5.39% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国信托业协会网站公布的2012年四季度末信托公司主要业务数据显示,截至2012年底,国内信托业全行业65家信托公司管理的信托资产规模达7.47万亿元人民币,再创历史新高,超越保险行业,成为国内仅次于银行业的第二大金融部门.
国家统计局今日公布1月工业品价格指数(PPI) (去年12月为-1.9%)
居民消费价格指数(CPI) (去年12月为2.5%)
中国海关今日公布1月进出口贸易数据
国家统计局2/22公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================
注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。