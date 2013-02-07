中国央行: 去年企业和银行资金安排趋短期化,外汇占款对货币供应影响减小

* 2012年企业和银行资金安排倾向于短期化

* 存款"季末冲高、季后回落"现象较为明显

* 货币派生渠道看,银行债券投资和同业影响增大

* 央行去年曾下调宏观热度参数,适度鼓励放贷

路透北京2月7日 - 中国人民银行2012年第四季度货币政策执行报告显示,由于2012年经济形势较为复杂,企业和银行资金安排倾向于短期化.而从货币的派生渠道看,银行债券投资和同业渠道对货币供应的影响增大,外汇占款影响减小.

报告称,包含票据融资在内的短期贷款比年初增加5.1万亿元,同比多增1.3万亿元.其中票据融资比年初增加5,309亿元,同比多增5,197亿元,主要是前8个月多增较多,9月份起票据融资余额连续净下降.

另外,中长期贷款占比回升.在投资回升带动下,建设项目的信贷支持力度逐步加大.年末中长期贷款增长9.0%,其增速自2012年4月份以来一直稳定于9%左右,呈平稳增长态势,比年初新增2.9万亿元,在全部贷款中占比为35%,比年内最低点回升2.7个百分点.

同时,个人住房贷款增速回升.年末个人住房贷款同比增速为12.9%,已连续7个月回升,比5月末的最低点提高2.6个百分点,比年初增加8,419亿元,同比多增98亿元.

央行报告还表示,金融机构存款"季末冲高、季后回落"现象较为明显,季末月份平均增量达2.3万亿元,而季初月份均为下降,平均减少5,115亿元.这与金融机构重视季末考核要求以及表外理财快速发展等因素有关.

2012年年末,全部金融机构人民币各项存款余额为91.7万亿元,同比增长13.3%,增速比上年末略低0.2个百分点,比年初增加10.8万亿元,同比多增1.2万亿元.

2012年全年社会融资规模为15.76万亿元,为历史最高水平.主要是由于信托贷款、企业债券、人民币贷款和外币贷款融资较为活跃.从构成看,融资方式多元发展,融资结构趋于优化.

去年贷款呈现以下特点:一是人民币贷款增加较多,但占比下降至历史最低水平.二是外币贷款新增额明显多于上年.三是企业债券融资十分活跃,直接融资占比创历史最高水平.四是信托贷款同比大幅多增.未贴现的银行承兑汇票和委托贷款新增额均与上年基本相当.

**货币派生渠道生变,对流动性管理提出新要求**

央行称,随着货币政策各项"稳增长"举措的逐步出台落实,广义货币供应量(M2)和狭义货币供应量(M1)增速总体呈回升态势,为支持经济趋稳回升提供了有利的货币环境.

"从货币的派生渠道看,除贷款外,银行债券投资和同业渠道对货币供应的影响增大,外汇占款影响减小."央行表示.

2012年,随着国际收支和人民币汇率逐渐趋向合理均衡,加之欧洲主权债务危机引发国际金融市场动荡,外汇流入减少,外汇占款比上年少增超过2万亿元,银行体系流动性供给格局发生较大变化,对中央银行流动性管理提出了新的要求.

具体措施方面,央行2012年根据国内外经济金融形势变化以及金融机构稳健性状况和信贷政策执行情况,对差别准备金动态调整机制的有关参数进行调整,发挥其逆周期调节作用,引导信贷平稳适度增长,增强金融机构抗风险能力.

而且年初,针对经济增速有所放缓、物价涨幅趋于回落等情况,适时下调了宏观热度参数.5月份以后,还根据稳增长的要求进一步加强了预调微调,鼓励信贷政策执行较好且头寸较为充裕的地方金融机构适当增加贷款投放.