《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(2月4日-8日)中国重要财经新闻: **经济/政策**

--备受关注的收入分配制度改革方案终于拨云见日,中国发改委周二在其网站刊登深化收入分配制度改革的若干意见指出,要继续完善初次分配机制,加快健全再分配调节机制,建立健全促进农民收入较快增长的长效机制.

--中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.

--中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.6%,均符合路透调查预测均值.

--中国1月出口同比增长25%,高于高路透调查预估中值17%;进口同比增28.8%,亦高于预估的23.3%.当月贸易顺差则扩大至291.5亿美元,路透调查中值为220亿美元.分析人士称数据强劲一方面受季节性因素影响,另一方面也印证当前经济继续处于复苏之中.

--节日效应带动消费性服务业快速上升,推动中国1月官方非制造业PMI连续第四个月回升.但本月价格指数涨幅明显,需警惕成本推动形成的涨价压力.此外，汇丰中国1月服务业PMI跳升至四个月最高位. --中国证券报周三报导,今年营业税改增值税试点将进入新阶段.除已实施试点行业的地域范围向全国推广外,涉及行业也将有望新增邮电通信、建筑安装等. ========================================================================== **金融/证券/保险** --受海外宽松货币政策推动和国内经济企稳回升支撑,人民币未来一年料保持升值态势,但预计升幅有限.路透调查显示,在此期间,人民币兑美元汇率料在基本稳定的基础上缓慢升值约1.3%.

--中国资本项目开放再进一步.中国国家外汇管理局周四称,近日发布通知推动境外上市外汇管理便利化,大幅简化业务手续和审核材料.

--中国保监会日前发布通知,要求保险机构开展有关投资业务,需按规定备案能力,对股票投资等投资管理业务实施一定意义上的牌照化管理.

--中国证券监督管理委员会日前发布征求意见稿,拟放开证券公司设立分支机构的主体资格限制、地域限制和数量限制等,同时不对分支机构业务范围作具体限定,可以经营证券公司授权的各类业务.

--中国国泰基金管理公司周五刊登发行公告,国泰上证5年期国债交易型开放式指数基金将于2月21日至27日起售,这将是国内首只国债上市交易基金(ETF),亦是农历蛇年国内首只基金创新产品.

--中国央行最新公布的2012年第四季度货币政策执行报告数据显示,去年银行累计办理跨境贸易人民币结算业务2.94万亿元,同比增长41%;人民币跨境直接投资结算业务达2,840.2亿元.

--台湾离岸人民币业务周三正式开门揽客.相对媒体及金融界抢搭风潮大作文章,金融集中区台北市街头的银行的客户则多在忙着换台币新钞迎农历年,真正存人民币定存的民众单一分行至中午仍只有个位数.往后力道能否渐次发酵,正是金融界的隐忧.

--台湾主要金控---富邦金控 周一发布重大讯息表示,正透过子公司富邦银行(香港)参股的厦门银行,规划参股桂林银行,至于参股金额及签约时间,均待厦门银行与桂林银行双方做最后决定.

--路透数据 显示,在中国银行间市场交易商协会(NAFMII)本周起取消短融、中票发行利率在估值基础上加点之后,首批发行的AA+和AA评级短期融资券,票面利率均持平于相应收益率估值,原来20-25个基点(bp)的加点已随之不见.

--中国外汇管理局最新公布的数据显示,截至今年1月31日,已有177家QFII(合格境外机构投资者)合计获批了399.85亿美元的投资额度.同期,累计获批的RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QDII(合格境内机构投资者)额度分别为700亿元人民币和855.27亿美元.

--中国信托业协会网站公布的2012年四季度末信托公司主要业务数据显示,截至2012年底,国内信托业全行业65家信托公司管理的信托资产规模达7.47万亿元人民币,再创历史新高,超越保险行业,成为国内仅次于银行业的第二大金融部门. ========================================================================== **行业/公司

--随着汽车保有量快速增长,尾气排放对大气污染的影响日益增加,为加快油品质量升级,中国国务院常务会议周三表示,今年6月底前发布第五阶段车用柴油标准(硫含量不大于10ppm)、年底前发布第五阶段车用汽油标准(硫含量不大于10ppm),过渡期均至2017年底. --针对近几月一线和热点二线城市房价上涨过快的现象,上海证券报周三援引知情人士透露,北京等一线城市基本确定近期出台房地产新政,调控形式是抑制需求为主,进一步提高购房门槛,新政出台时间点可能在3月全国两会前.

--有望成为中国首例B股转A股案例的东电B 虽然尚未公告其方案,不过上海证券报周三报导透露了其方案的部分细节:东电B首先以发行股份购买资产等方式,实现大股东浙能电力整体上市;其次,以换股吸收合并的路径,完成市场翘首期盼的首单"B转A".

--中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 周二称,今年1月实现销售金额190.7亿元人民币,较去年同期增长56.31%;同期实现销售面积161.1万平方米,同比增幅亦达35%.

--中国大型房地产企业--保利地产 周四公告称,今年1月销售价量齐增.其中实现签约金额102.8亿元人民币,同比增长580.22%;同期实现签约面积85.4万平方米,同比增长583.37%.