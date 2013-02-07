中国央行报告: 去年末金融机构超储率升至3.3%,流动性合理适度

* 年末超额准备金率升至3.3%

* 金融机构贷款利率总体下行

* 12月执行下浮利率的贷款占比上升

路透北京2月7日 - 中国人民银行2012年第四季度货币政策执行报告显示,去年12月末的金融机构超额准备金率(超储率)自9月末的2.1%升至3.3%,比上年末高1.0个百分点;银行体系流动性合理适度.

报告并称,去年金融机构贷款利率总体下行,从利率浮动情况来看,12月执行下浮利率的贷款占比有所上升.

超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例,可反映金融体系短期流动性状况,越高表明资金充裕,低则意味着流动性正收紧.

报告同时显示,12月末,基础货币余额为25.2万亿元,同比增长12.3%,比年初增加2.8万亿元.货币乘数为3.86,比上年末高0.07.

**贷款利率总体下行**

央行称,去年6、7月连续两次下调存贷款基准利率,并小幅扩大利率浮动区间,金融机构贷款利率进一步下降,并于年末趋于稳定.

报告显示,12月贷款加权平均利率为6.78%,低于9月末且比年初下降1.23个百分点.其中,一般贷款加权平均利率为7.07%,比年初下降0.73个百分点;票据融资加权平均利率为5.64%,比年初下降3.42个百分点.

个人住房贷款利率稳步下行,12月加权平均利率为6.22%,比年初下降1.4个百分点.

从利率浮动情况来看,执行下浮利率的贷款占比上升.

12月份,一般贷款中执行下浮利率的贷款占比为14.16%,比年初上升7.14个百分点;执行基准和上浮利率的贷款占比分别为26.10%和59.74%,比年初分别下降0.86个和6.28个百分点.

此外,央行报告称,受国际金融市场利率走势及境内资金供求关系变动等因素影响,美元存贷款利率总体波动下行.12月,活期、三个月以内大额美元存款加权平均利率分别为0.17%和0.51%,比年初分别下降0.14个和2.78个百分点.

2012年1-12月金融机构人民币贷款各利率区间占比(单位:%)

月份 下浮 基准 上浮

[0.9，1.0） 1.0 小计 (1.0，1.1] (1.1，1.3](1.3，1.5](1.5，2.0] 2.0以上

1月 4.79 26.22 69.00 22.33 25.51 8.76 9.22 3.17

2月 5.53 27.59 66.88 23.12 23.76 7.98 8.61 3.40

3月 4.62 24.95 70.43 21.12 26.99 9.48 9.41 3.43

4月 5.03 23.06 71.91 20.76 28.92 10.10 8.98 3.16

5月 5.35 24.08 70.57 20.51 28.90 9.73 8.31 3.12

6月 7.92 25.08 66.99 19.94 27.87 8.90 7.66 2.63

7月 9.51 24.38 66.11 19.74 26.78 9.13 7.61 2.85

8月 11.61 22.66 65.73 19.64 26.45 8.30 8.33 3.01

9月 11.31 24.57 64.12 20.16 25.18 8.13 7.67 2.98

10月 10.88 26.80 62.32 20.15 24.30 7.28 7.53 3.06

11月 11.70 25.74 62.56 19.43 24.52 7.64 7.71 3.26

12月 14.16 26.10 59.74 18.41 22.87 7.58 7.84 3.04

注:2012年8-12月统计数据的下浮区间为[0.7，1.0）

数据来源:中国人民银行(完)

参看详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)