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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 11:06 BJT

中国钢铁: 1月下旬粗钢日均产量达190.6万吨,旬环比降0.4%

路透上海2月7日 - 中国钢铁工业协会周四公布数据显示,中国1月下旬粗钢日产量达190.6万吨,旬环比下降0.4%.

中联钢(www.custeel.com)援引中钢协旬报称数据并显示,1月下旬重点大中型企业粗钢日均产量为160.4万吨,旬环比下降0.5%.

中国钢铁工业协会此前称,受经济增长速度加快影响,预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点. (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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