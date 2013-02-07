《欧元汇率分析》欧元年初以来涨势喜人,后市仍有续升空间

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
欧洲的银行业者已开始提前向欧洲央行偿还长期贷款.因此,尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)、日本央行和英国央行的资产负债表继续扩大,欧洲央行的资产负债表已缩减至2012年2月以来最低.
"欧洲央行正在清理流动性,与此同时美联储、日央行和英国央行则在印钞,因此欧元长期趋势看涨是挡不住的."Merk表示.
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欧元涨势相关图表:期权市场走势显示偏向欧元买权
欧美英日四大央行资产负债表(相当于GDP的百分比)相关图表:
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**短线料持坚**
在路透最新的调查中,预估者对欧元仍感到悲观,预测欧元/美元2月底为1.35,但一年后料回落至1.28.
先锋投资(Pioneer Investments)外汇主管Paresh Upadhyaya指出,欧元被高估了,合理汇率在1.17-1.20美元.截至去年底,先锋管理的资产规模2,040亿美元.
然他表示,由于市场聚焦资产负债表和利差,近期欧元可能有超群表现,或能触及1.40美元.先锋目前未持任何欧元直接曝险仓位.
欧元走强或会抑制欧洲的出口,并让仍因严苛撙节而受苦的经济受伤害.欧洲多国政府为降低负债而实施严格的撙节措施.法国已对欧元水准发出抱怨,不过德国表示欧元汇价并未高估.
欧元上回接近1.50美元,要回溯到2011年5月.而和目前趋势类似,当时推升欧元的主因也是美联储和欧洲央行货币政策立场的反差.
欧元多头的短线风险是欧洲央行周四的会议,及其总裁德拉吉是否对欧元近期涨势表达忧虑.
对冲基金SLJ Macro Partners管理合伙人Stephen Jen称,德拉吉这次还不太可能对欧元发表太多看法.他表示,2009年时,当时的欧洲央行总裁特里谢等欧元触及1.50美元,才表示波动"粗暴剧烈".
Jen指出,他的研究显示高估的欧元对欧元区的"损害并不特别严重",因为欧元区有三分之二国家的贸易对象仍是欧元区成员国.Jen未透露其公司的仓位.(完) (编译 徐文焰/张若琪; 审校 蔡美珍/李爽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币