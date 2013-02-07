《欧元汇率分析》欧元年初以来涨势喜人,后市仍有续升空间

欧洲的银行业者已开始提前向欧洲央行偿还长期贷款.因此,尽管美国联邦储备理事会(FED,美联储)、日本央行和英国央行的资产负债表继续扩大,欧洲央行的资产负债表已缩减至2012年2月以来最低.

"欧洲央行正在清理流动性,与此同时美联储、日央行和英国央行则在印钞,因此欧元长期趋势看涨是挡不住的."Merk表示.

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欧元涨势相关图表:期权市场走势显示偏向欧元买权

(link.reuters.com/wyh75t)

欧美英日四大央行资产负债表(相当于GDP的百分比)相关图表:

(link.reuters.com/gaj75t)

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**短线料持坚**

在路透最新的调查中,预估者对欧元仍感到悲观,预测欧元/美元2月底为1.35,但一年后料回落至1.28.

先锋投资(Pioneer Investments)外汇主管Paresh Upadhyaya指出,欧元被高估了,合理汇率在1.17-1.20美元.截至去年底,先锋管理的资产规模2,040亿美元.

然他表示,由于市场聚焦资产负债表和利差,近期欧元可能有超群表现,或能触及1.40美元.先锋目前未持任何欧元直接曝险仓位.

欧元走强或会抑制欧洲的出口,并让仍因严苛撙节而受苦的经济受伤害.欧洲多国政府为降低负债而实施严格的撙节措施.法国已对欧元水准发出抱怨,不过德国表示欧元汇价并未高估.

欧元上回接近1.50美元,要回溯到2011年5月.而和目前趋势类似,当时推升欧元的主因也是美联储和欧洲央行货币政策立场的反差.

欧元多头的短线风险是欧洲央行周四的会议,及其总裁德拉吉是否对欧元近期涨势表达忧虑.

对冲基金SLJ Macro Partners管理合伙人Stephen Jen称,德拉吉这次还不太可能对欧元发表太多看法.他表示,2009年时,当时的欧洲央行总裁特里谢等欧元触及1.50美元,才表示波动"粗暴剧烈".

Jen指出,他的研究显示高估的欧元对欧元区的"损害并不特别严重",因为欧元区有三分之二国家的贸易对象仍是欧元区成员国.Jen未透露其公司的仓位.(完) (编译 徐文焰/张若琪; 审校 蔡美珍/李爽)