《全球主要央行动态》--2月7日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月31日-2月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克周二表示,楼市复苏正扶助美国经济成长得相当不错,尽管去年年底出现一些疲软迹象.第四季美国经济产出实际上出现小幅萎缩,但杜克表示消费者支出等基础面因素显示出力道.

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示,他倾向于逐步减少购债规模,而不是一下子一全部停掉.费希尔称,已看到美国经济在改善,他预计今年经济将成长约3%,但聘用活动仍不如他希望的那样强劲,企业没有从低借贷成本中获得足够益处.

纽约联邦储备银行总裁杜德利和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德是美联储上周三公布政策决议声明后首次公开讲话的联储官员,他们在周五表示,有理由对未来一年感到乐观,因全球经济成长增强,且美联储积极采取货币宽松举措.布拉德认为,随着就业好转,今年可能放缓或结束债券购买.

**日本**

日本央行总裁白川方明周二表示,他将于3月19日卸任并已经向首相安倍晋三表达了辞职意愿,他的任期原定于4月8日终结.稍后他表示,提前辞职并没有来自政府的压力.他同时拒绝对新任领导层何时到职置评.

日本央行审议委员佐藤健裕周三称,近期日圆下跌已推高日本股市,还可能对经济增长驱动下的物价上涨起到扶助作用.他强调,将继续寻找透过货币政策来间接影响汇率的办法.但他淡化了要求日本央行购买更多风险资产的呼吁,警告说这样做易导致央行资产负债表遭受巨额亏损,并损伤市场对日圆的信心.

**中国**

中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.报告并指出,物价短期可能受到供给冲击等影响,中长期看则主要取决于总需求、产出缺口和经济的结构性变化.

**澳洲**

澳洲央行周二维持指标利率在3.0%的纪录低位不变,一如预期,但表示如果为扶助经济而有此必要,则可能进一步放松政策.实际上,澳洲央行总裁史蒂文斯表示,由于前几次降息的影响尚未完全展现,央行认为维持利率不变是稳健的作法.他并指出,这样做的理由还包括中国和美国显露经济好转迹象,以及全球市场普遍上扬.然而,他也明确表示如有必要将进一步降息.

**欧洲**

欧洲央行称,2月6日当周将有27家银行再偿还35亿欧元欧洲央行的三年期贷款,使欧洲央行的资产负债表进一步缩减至约2.8兆(万亿)欧元,为2012年2月以来最低.多家银行在前一周已共计归还1,370亿欧元.央行公布的金额低于路透调查市场预期的200亿欧元,但调查中的预估差距相当大.

瑞士央行理事祖布鲁克预期,一旦经济增长回暖,利率就将再次上升,排除了瑞士央行实施"负利率"政策的可能.他还称,瑞士央行将不会推动利率进入负值区域.

**韩国**

韩国央行周四公布半年度通胀报告,称韩国产出缺口局面将一直持续到2014年,因经济面临下滑风险.央行其并重申在维持物价稳定的同时,将致力于施行支持经济的货币政策.

**香港**

为避免银行操纵香港银行同业拆息(HIBOR),香港金管局周三称,将在未来六个月内宣布一系列加强HIBOR定价机制的措施,如将拆息定价机制的管理职能交予财资市场公会(TMA),以此提升HIBOR定价机制的透明度及稳健性.

对于近日市场传出香港政府将于本周五前再出招压抑炽热的楼市,金管局副总裁阮国恒周三表示,不会对市场传言做回应,但当局会时刻关注市场发展,有需要时会推出新的措施.

**台湾**

台湾本地电视媒体--非凡电视台周四引述两位立法委员表示,台湾央行总裁彭淮南对他们表示,"他的任期到了,想休息".彭淮南今年74岁.在前总裁许远东于1998年华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间历经李登辉、陈水扁以及马英九三任总统.

**印度**