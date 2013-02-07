《路透基点特写》离岸人民币贷款市场的需求开始涌向台湾

汤森路透LPC数据显示,自2010年12月第一笔交易以来,香港市场完成了不到10笔点心贷款,其中人民币计价部分总计约为46亿元.香港金管局数据显示,截至2012年末人民币客户存款为6,030亿元.

部分银行人士暗示,离岸人民币放款速度减慢可能是因为此类借款需求清淡.企业通常喜欢借入汇率疲软的货币,而非预计近期会升值的强势货币.

但乐观人士认为,台湾银行业愿意而且能够给出比大陆同行更低的利率,可能会吸引到借款人.

"我预计会有这么一段时期,台湾的银行握有大量人民币流动性,只要不亏钱就愿意以更低的利率放贷."台北一名银团贷款主管表示.

实际上,上月在台湾签署的三笔离岸人民币贷款利率都低于5.6%的中国人民银行六个月贷款基准利率.

远东化聚工业股份有限公司的1.42亿美元等值三年期俱乐部贷款,利率是较中国银行(香港),交通银行,汇丰银行和渣打银行的离岸人民币香港同业拆息(Hibor)均值加码145个基点.Bridge(BVI)的8,700万美元等值三年期定期贷款利率,是在中银香港、汇丰和渣打银行的离岸人民币Hibor均值加码180个基点,与固定利率410个基点之间采用更高的一个.仲利国际租赁1.5亿元三年期贷款的离岸部分,利率是中银香港、汇丰和渣打银行三个月期离岸人民币Hibor均值加码160个基点,境内贷款部分的利率是中国人民银行基准利率的110%.

周三中银香港、汇丰和渣打银行三个月期离岸人民币Hibor均值为2.68%,六个月期的报价是2.78%.(完) (编译 李婷仪/程琳; 审校 高琦)