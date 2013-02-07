《路透基点特写》离岸人民币贷款市场的需求开始涌向台湾

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
汤森路透LPC数据显示,自2010年12月第一笔交易以来,香港市场完成了不到10笔点心贷款,其中人民币计价部分总计约为46亿元.香港金管局数据显示,截至2012年末人民币客户存款为6,030亿元.
部分银行人士暗示,离岸人民币放款速度减慢可能是因为此类借款需求清淡.企业通常喜欢借入汇率疲软的货币,而非预计近期会升值的强势货币.
但乐观人士认为,台湾银行业愿意而且能够给出比大陆同行更低的利率,可能会吸引到借款人.
"我预计会有这么一段时期,台湾的银行握有大量人民币流动性,只要不亏钱就愿意以更低的利率放贷."台北一名银团贷款主管表示.
实际上,上月在台湾签署的三笔离岸人民币贷款利率都低于5.6%的中国人民银行六个月贷款基准利率.
远东化聚工业股份有限公司的1.42亿美元等值三年期俱乐部贷款,利率是较中国银行(香港),交通银行,汇丰银行和渣打银行的离岸人民币香港同业拆息(Hibor)均值加码145个基点.Bridge(BVI)的8,700万美元等值三年期定期贷款利率,是在中银香港、汇丰和渣打银行的离岸人民币Hibor均值加码180个基点,与固定利率410个基点之间采用更高的一个.仲利国际租赁1.5亿元三年期贷款的离岸部分,利率是中银香港、汇丰和渣打银行三个月期离岸人民币Hibor均值加码160个基点,境内贷款部分的利率是中国人民银行基准利率的110%.
周三中银香港、汇丰和渣打银行三个月期离岸人民币Hibor均值为2.68%,六个月期的报价是2.78%.(完) (编译 李婷仪/程琳; 审校 高琦)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币