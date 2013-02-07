《国际主要央行公开市场操作一览》--2月7日

路透北京2月7日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FED 承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的 计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;日本央行最新作出无限量购买资产的 承诺;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金. **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 ----------------------------------------------------------------- 2/6 买入公债 36.46 11/15/2018 - 01/31/2020 2/5 买入公债 15.34 02/15/2036 - 11/15/2042 2/4 买入公债 32.25 02/15/2020 - 11/15/2022 2/1 买入公债 8.65 02/15/2023 - 02/15/2031 1/31 买入公债 15.65 02/15/2036 - 11/15/2042 此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动 操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况. 其中,在2013年1月14日-2013年2月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约340亿美元的机构债和机构抵押 支持证券. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时 还推出新一轮购债计划来刺激经济. 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克周二表示,楼市复苏正扶助美国经济成长得相当不错,尽管去 年年底出现一些疲软迹象.第四季美国经济产出实际上出现小幅萎缩,但杜克表示消费者支出等基础面因素显示 出力道. **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 -------------------------------------------------------------- 2/6 七天期反向交易 10亿美元 0.63%(固定利率) 2/5 七天期反向交易 1,293.08 0.75%(固定利率) 2/5 七天期定期存款 -2,055.00 0.04% 《本周主要新闻》 --欧洲央行称,2月6日当周将有27家银行再偿还35亿欧元欧洲央行的三年期贷款,使欧洲央行的资产负债表 进一步缩减至约2.8兆(万亿)欧元,为2012年2月以来最低.多家银行在前一周已共计归还1,370亿欧元.央行公布 的金额低于路透调查市场预期的200亿欧元,但调查中的预估差距相当大. **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 42,060 上周三 42,210 ------------------------------------------- 当期变化 -150 金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在 央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况. 日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此 外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断. 《本周主要新闻》 --日本央行总裁白川方明周二表示,他将于3月19日卸任并已经向首相安倍晋三表达了辞职意愿,他的任期 原定于4月8日终结.稍后他表示,提前辞职并没有来自政府的压力.他同时拒绝对新任领导层何时到职置评. --日本央行审议委员佐藤健裕周三称,近期日圆下跌已推高日本股市,还可能对经济增长驱动下的物价上涨 起到扶助作用.他强调,将继续寻找透过货币政策来间接影响汇率的办法.但他淡化了要求日本央行购买更多风 险资产的呼吁,警告说这样做易导致央行资产负债表遭受巨额亏损,并损伤市场对日圆的信心. **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率持稳于0.93%. 《本周主要新闻》 --台湾央行周三公布,当日共发行1,587亿台币存单,若相较存单到期金额期2,151.4亿,存单发行余额大减5 64.4亿. --台湾央行周二公布,当日共发行146亿台币存单,若相较存单到期金额76亿,存单发行余额增70亿. --台湾央行周一公布,当日共发行3,607.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,857.1亿,存单发行余额减250 亿. (完) (整理 康熙泽；审校 边竞)