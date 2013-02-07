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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 17:38 BJT

表格: 英国12月工业生产较前月增长1.1%,预估为增长0.9%

路透伦敦2月7日 - 英国国家统计局周四公布的数据显示:

* 英国12月工业生产较前月增长1.1%(预估为增长0.9%);较上年同期下滑1.7%

* 英国12月制造业产出较前月增长1.6%(预估为上升0.8%),较上年同期下滑1.5%

以下为详细数据,括号内为前值:

制造业产出 12月 11月 (11月前值) 预估

较上月(%) 1.6 -0.3 (-0.3) 0.8

较上年同期(%) -1.5 -2.0 (-2.1) -2.4

三个月变动(%) -1.3* -0.7 (-0.7)

工业生产

较上月(%) 1.1 0.2 (0.3) 0.9

较上年同期(%) -1.7 -2.4 (-2.4) -2.1

三个月变动(%) -1.9* -2.0 (-1.9)

* 工业生产三个月下降幅度为2009年第一季以来最大

(编译 田建华; 审校 王洋)
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