版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 17:40 BJT

表格: 英国12月全球商品贸易逆差88.97亿英镑,小于预估

路透伦敦2月7日 - 英国国家统计局周四公布:

* 英国12月对非欧盟地区的贸易逆差为42.39亿英镑(预估为逆差42.5亿),11月修正后为逆差46.18亿英镑

* 英国12月全球商品贸易逆差为88.97亿英镑(预估为逆差89.3亿),11月修正后为逆差92.75亿英镑

贸易收支数据如下(单位为10亿英镑):

12月 11月 (11月前值) 预估

全球商品贸易收支 -8.897 -9.275 (-9.164) -8.93

对非欧盟贸易收支 -4.239 -4.618 (-4.519) -4.25

对欧盟贸易收支 -4.658 -4.657 (-4.645)

服务贸易收支 5.696 5.698 (5.698)

扣除石油及不稳定因素 -6.922 -7.355 (-7.518) (完)

(编译 丁琦; 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐