版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 17:08 BJT

表格: LME金属库存最新变化--2月7日

路透伦敦2月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
  品种      最新库存       变动
   铜        388,900     +2,400
   锡         13,315        +40
   铅        287,500     -2,400
   锌      1,196,025     -1,050
   铝      5,138,775     -8,975
   镍        150,996       +324
 铝合金       86,140       -260
 NASAAC      146,720        -20
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据     库存分布            品种   库存数据       库存分布
 铜    <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅   MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD
       >                                                                      >
 铝    <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡   MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD
       >                                                                      >
 锌    <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD
       >                                   金                                 >
 镍    <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD
       >                                                                      >
 
 (编译 田建华; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐