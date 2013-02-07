《焦点人物》从理论到实务的最短距离,台湾新阁揆江宜桦难止步当前高位

* 台湾历来最年轻阁揆呈黑马之姿

* 变动趋势中的财经难题为一大挑战

* 意外中的不意外,政治实践铺出青云路

* 新政治明星的下一步?

记者 林妙容

路透台北2月7日 - 台湾历来最年轻的行政院长--江宜桦,将在小龙年的首个工作日稳步踏上他政治旅程的另一高峰.

研究政治哲学的他,本可以仙风道骨清谈度日,但在多年前他成为宝贝女儿家长会代表,以验证政治理论时,似乎就隐隐指出了他今天步上青云路,且未来可能性无限延伸的人生转折.

而他今年阁揆任内的表现,或将是决定他未来是否挑战层峰的关键一年.

"今年就会决定他未来的命运."前民进党立法委员郭正亮说.

今年52岁的江宜桦,除了是台湾历来最年轻的阁揆外,从政五年即登上行政体系最高首长的经历,速度之快恐怕也无人能及.他的出线令执政党--国民党内的政治明星心头一惊.他高中时期同就读于建国中学的同学--新北市长朱立伦,即被视为代表国民党2016年挑战总统大位的最可能人选之一.

朱立伦政治世家背景及历经选举洗礼的经验,江宜桦不及万分之一.但现任总统马英九一路拔擢江宜桦,令这个北台湾基隆渔港出身的聪明学者,在党内山头林立情况下,以综理行政的能力从侧翼切入,直接威胁了具纯正党性的台面上国民党中生代政治人物.

江宜桦予外界鲜明的学者形象,加上马英九视为圈内人,本地媒体甚至给予他"小马英九"的封号.

由于明年直辖市市长的选举在即,包括台北市长郝龙斌、朱立伦的动向都成为2016年总统大选的前奏曲,也将直接牵动江宜桦未来的政治蓝图.但这一切,还得要看他今年能不能妥适地担起行政院长的担子.

**财经领域落实改革成为关键**

"我也知道不可能在陈院长(陈冲)创下的财经成绩上比他更杰出."江宜桦在一记者会场边说.

但与他合编过书的台大经济系教授林建甫,针对外界对他未能有财经背景的疑虑则没有担忧.他指出,江宜桦此前在上任副院长之初,即邀请一批财经学者请益,对自己财经知识的不足很有好学精神.

"院长的位置最重要的是广纳人才,调和鼎鼐,...这点我相信他没有问题."林建甫说.

江宜桦确认出掌行政院后,行政院陆续宣布继任的财经阁员,财经政务委员一职将由现任台湾证券交易所董事长薛琦出任,经济部长将由华航 董事长张家祝接任,行政院经济建设委员会主任委员则由政务委员管中闵接手.

由于财经首长中除管中闵具有政策延续的熟悉度外,包括薛琦及张家祝此前主管事务均大不相同,台湾经济研究院副院长龚明鑫认为,在国际趋势正在改变的情况下,财经政绩仍是江内阁今年内的一大挑战.

"缺乏经济事务的熟悉度的确是新内阁的一个弱点,但就要看江宜桦能不能把弱点转为他的优势."龚明鑫说.

他指出,过去台湾经济政策清楚,但执行和落实不易;现在换上新的财经阁员,优点在于改革没有包袱.他认为,包括国营事业改革在内的诸多财经政策,如果能在执行面上达到效果,就能为江内阁加分.

在国际政经局势瞬息万变的当前,如果在财经政策及执行上不出大错,江宜桦的下个布局可能性将陡然升高.

"(江)沟通协调的能力很强,机关首长是要通才,...人对了,事情就对了."内政部政务次长简太郎说.

简太郎是江宜桦在内政部长任内的副手,随着江宜桦年后走马上任阁揆一职,行政院上日才宣布将简太郎调任行政院副秘书长.

简太郎前进权力核心,预示了江宜桦下一步的可能性.

长期观察政治动态的一名资深媒体人表示,简太郎由选举出身,是第三届的国大代表,他新职发布后,选举结识的有力选民贺电不断,坐在次长室里的他手机铃声没有停过.没有选举经验的江宜桦,巧妙地安排简太郎辅助政务,也同时带进了地方的选举资源.这令外界对江宜桦未来是否更上一层楼充满想象.

**从理论到实务**

江宜桦从政时间短,外界对他仍有蒙上一层纱的不确定感.但从他的人生历练来看,从政之路却是意外中的不意外.

台大政治系毕业、耶鲁大学政治学博士,江宜桦一路研究的都是政治思想,特别是西方政治理论,与强调实务的"经验政治"属不同学派.

他学生时期的同窗郭正亮表示,在国民党仍在高度掌控社会的政治氛围中,台大政治系学生当时不是积极表态加入国民党,就是走上学生运动之路,反对旗帜鲜明.

但江宜桦当时并未加入国民党,在学运中没有角色,低调而谨慎.不过据郭正亮透露,江宜桦常私下关心学校对参加学运同学的反应,并与自由派学者胡佛交好.

"台大政治系是个高度敏感的系,没加入国民党就是一种表态."郭正亮说.

而江宜桦从美国回台湾后,在台大政治系教授"西洋政治思想史",由于是台大政治系的必修课,他向学生强调在课堂上"不谈自己的政治意见",同样选择站在中立位置.

但这不代表他没有政治意见与实务兴趣.

一名他台大政治系学生说,台大政治系教政治思想的另一名老师选择的是仙风道骨式的生活,但江宜桦在指导学生时,其实很早就表现出他对政治实务的兴趣.

"他跟我们说他去当他女儿的家长会代表,因为可以观察基层民主的运作,对学术上思考可以有深刻的反思."这名已毕业的学生说.

他同时指出,江宜桦回台湾任教时告诉学生,他学生时期一路都是做政治思想研究,现在想转向政治实务的研究.他后来专注于民主制度与国家认同的研究,著作不少,都是台湾当前要面对最敏感也最须务实处理的议题.

"他有一种老一辈学者的观念,就是要读书报国.他想用擅长的学术研究去改革."他的学生解读.

尽管五年前江宜桦被延揽入阁担任研考会主委时,他的学生及政治系的同事都感到有些惊讶,但对照他对政治实务的关心,是意外也是不意外.

**儿子磨出耐心**

除了对现实政治的关心,江宜桦有一个轻微自闭症的儿子,则磨出他超乎常人的耐心.

虽然鲜少在公开场合谈及私事,但因为儿子的特别之处,他在内政部长期间公开受访谈教养小孩的过程,很少显露情绪的他,在电视上看来和一般父母没有两样:有很深的牵绊,及很深的感触.

台大学生此前常看到江宜桦带着儿子到篮球场打篮球,当时无尽的陪伴是他最常做的事.他也跟学生说过,儿子小时候不懂为什么拿一个杯子摔在地上会破,喜欢重复摔杯子,他和太太怎么解释儿子都没办法理解.江带着浓烈的情绪对学生说,"我深刻感受到他跟别人不一样."

由于自闭症小孩的社会沟通技巧不佳,与江宜桦往来的友人也常常在江家谈事情时,遇到儿子无论如何要爸爸马上起身陪他去做别的事.

但也因为这份上天所给的特殊礼物,让江宜桦磨出无穷的耐心.

内政部政务次长简太郎说,江可以听简报半小时一句话都不打断,将复杂的政务听到懂为止.

"我相信这也是为什么江宜桦可以把那么复杂的年金制度搞懂,并且为制度辩护的原因之一."长期观察政治动态的资深媒体人说.

**城府加分?减分?**

江宜桦在内政部时的部属提到,江宜桦很爱小孩,拥有赤子之心.

这名不愿具名的中层官员说,当时内政部同事加班时,有些同事会先把小孩带到部里看管,江宜桦每每看到小孩,都要拿着饼干引诱一番,换来抱小孩的权利.至今他在副院长办公室里还摆着一张他抱着同事小孩的合照.

但近身观察他的党政人士却认为,江宜桦并非没有城府.

"研究政治,又做到今天的位置,又是那么聪明的人,不可能没有一些比较深沉的想法."这名党政人士说.他也补充,这点对政治人物来说未必是减分.

江宜桦在研考会、内政部及行政院副院长任内,媒体记者都知道他与媒体交好,也有高度的政治敏感度,并且擅长在职位上的适度操作.

"以前研考会主委是谁大家都说不出名字来,但江宜桦来了以后,跟过去研考会主委不一样,很会主导舆论."一名此前主跑研考会的记者说.

不过,在他内政部长任内,包括社会住宅开工等政策也曾跳票未能如期兑现,也让外界对他综理政务的能力打了折扣,并非没有争议.