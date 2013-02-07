《焦点人物》从理论到实务的最短距离,台湾新阁揆江宜桦难止步当前高位

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 台湾历来最年轻阁揆呈黑马之姿
* 变动趋势中的财经难题为一大挑战
* 意外中的不意外,政治实践铺出青云路
* 新政治明星的下一步?
记者 林妙容
路透台北2月7日 - 台湾历来最年轻的行政院长--江宜桦,将在小龙年的首个工作日稳步踏上他政治旅程的另一高峰.
研究政治哲学的他,本可以仙风道骨清谈度日,但在多年前他成为宝贝女儿家长会代表,以验证政治理论时,似乎就隐隐指出了他今天步上青云路,且未来可能性无限延伸的人生转折.
而他今年阁揆任内的表现,或将是决定他未来是否挑战层峰的关键一年.
"今年就会决定他未来的命运."前民进党立法委员郭正亮说.
今年52岁的江宜桦,除了是台湾历来最年轻的阁揆外,从政五年即登上行政体系最高首长的经历,速度之快恐怕也无人能及.他的出线令执政党--国民党内的政治明星心头一惊.他高中时期同就读于建国中学的同学--新北市长朱立伦,即被视为代表国民党2016年挑战总统大位的最可能人选之一.
朱立伦政治世家背景及历经选举洗礼的经验,江宜桦不及万分之一.但现任总统马英九一路拔擢江宜桦,令这个北台湾基隆渔港出身的聪明学者,在党内山头林立情况下,以综理行政的能力从侧翼切入,直接威胁了具纯正党性的台面上国民党中生代政治人物.
江宜桦予外界鲜明的学者形象,加上马英九视为圈内人,本地媒体甚至给予他"小马英九"的封号.
由于明年直辖市市长的选举在即,包括台北市长郝龙斌、朱立伦的动向都成为2016年总统大选的前奏曲,也将直接牵动江宜桦未来的政治蓝图.但这一切,还得要看他今年能不能妥适地担起行政院长的担子.
**财经领域落实改革成为关键**
"我也知道不可能在陈院长(陈冲)创下的财经成绩上比他更杰出."江宜桦在一记者会场边说.
但与他合编过书的台大经济系教授林建甫,针对外界对他未能有财经背景的疑虑则没有担忧.他指出,江宜桦此前在上任副院长之初,即邀请一批财经学者请益,对自己财经知识的不足很有好学精神.
"院长的位置最重要的是广纳人才,调和鼎鼐,...这点我相信他没有问题."林建甫说.
江宜桦确认出掌行政院后,行政院陆续宣布继任的财经阁员,财经政务委员一职将由现任台湾证券交易所董事长薛琦出任,经济部长将由华航 董事长张家祝接任,行政院经济建设委员会主任委员则由政务委员管中闵接手.
由于财经首长中除管中闵具有政策延续的熟悉度外,包括薛琦及张家祝此前主管事务均大不相同,台湾经济研究院副院长龚明鑫认为,在国际趋势正在改变的情况下,财经政绩仍是江内阁今年内的一大挑战.
"缺乏经济事务的熟悉度的确是新内阁的一个弱点,但就要看江宜桦能不能把弱点转为他的优势."龚明鑫说.
他指出,过去台湾经济政策清楚,但执行和落实不易;现在换上新的财经阁员,优点在于改革没有包袱.他认为,包括国营事业改革在内的诸多财经政策,如果能在执行面上达到效果,就能为江内阁加分.
在国际政经局势瞬息万变的当前,如果在财经政策及执行上不出大错,江宜桦的下个布局可能性将陡然升高.
"(江)沟通协调的能力很强,机关首长是要通才,...人对了,事情就对了."内政部政务次长简太郎说.
简太郎是江宜桦在内政部长任内的副手,随着江宜桦年后走马上任阁揆一职,行政院上日才宣布将简太郎调任行政院副秘书长.
简太郎前进权力核心,预示了江宜桦下一步的可能性.
长期观察政治动态的一名资深媒体人表示,简太郎由选举出身,是第三届的国大代表,他新职发布后,选举结识的有力选民贺电不断,坐在次长室里的他手机铃声没有停过.没有选举经验的江宜桦,巧妙地安排简太郎辅助政务,也同时带进了地方的选举资源.这令外界对江宜桦未来是否更上一层楼充满想象.
**从理论到实务**
江宜桦从政时间短,外界对他仍有蒙上一层纱的不确定感.但从他的人生历练来看,从政之路却是意外中的不意外.
台大政治系毕业、耶鲁大学政治学博士,江宜桦一路研究的都是政治思想,特别是西方政治理论,与强调实务的"经验政治"属不同学派.
他学生时期的同窗郭正亮表示,在国民党仍在高度掌控社会的政治氛围中,台大政治系学生当时不是积极表态加入国民党,就是走上学生运动之路,反对旗帜鲜明.
但江宜桦当时并未加入国民党,在学运中没有角色,低调而谨慎.不过据郭正亮透露,江宜桦常私下关心学校对参加学运同学的反应,并与自由派学者胡佛交好.
"台大政治系是个高度敏感的系,没加入国民党就是一种表态."郭正亮说.
而江宜桦从美国回台湾后,在台大政治系教授"西洋政治思想史",由于是台大政治系的必修课,他向学生强调在课堂上"不谈自己的政治意见",同样选择站在中立位置.
但这不代表他没有政治意见与实务兴趣.
一名他台大政治系学生说,台大政治系教政治思想的另一名老师选择的是仙风道骨式的生活,但江宜桦在指导学生时,其实很早就表现出他对政治实务的兴趣.
"他跟我们说他去当他女儿的家长会代表,因为可以观察基层民主的运作,对学术上思考可以有深刻的反思."这名已毕业的学生说.
他同时指出,江宜桦回台湾任教时告诉学生,他学生时期一路都是做政治思想研究,现在想转向政治实务的研究.他后来专注于民主制度与国家认同的研究,著作不少,都是台湾当前要面对最敏感也最须务实处理的议题.
"他有一种老一辈学者的观念,就是要读书报国.他想用擅长的学术研究去改革."他的学生解读.
尽管五年前江宜桦被延揽入阁担任研考会主委时,他的学生及政治系的同事都感到有些惊讶,但对照他对政治实务的关心,是意外也是不意外.
**儿子磨出耐心**
除了对现实政治的关心,江宜桦有一个轻微自闭症的儿子,则磨出他超乎常人的耐心.
虽然鲜少在公开场合谈及私事,但因为儿子的特别之处,他在内政部长期间公开受访谈教养小孩的过程,很少显露情绪的他,在电视上看来和一般父母没有两样:有很深的牵绊,及很深的感触.
台大学生此前常看到江宜桦带着儿子到篮球场打篮球,当时无尽的陪伴是他最常做的事.他也跟学生说过,儿子小时候不懂为什么拿一个杯子摔在地上会破,喜欢重复摔杯子,他和太太怎么解释儿子都没办法理解.江带着浓烈的情绪对学生说,"我深刻感受到他跟别人不一样."
由于自闭症小孩的社会沟通技巧不佳,与江宜桦往来的友人也常常在江家谈事情时,遇到儿子无论如何要爸爸马上起身陪他去做别的事.
但也因为这份上天所给的特殊礼物,让江宜桦磨出无穷的耐心.
内政部政务次长简太郎说,江可以听简报半小时一句话都不打断,将复杂的政务听到懂为止.
"我相信这也是为什么江宜桦可以把那么复杂的年金制度搞懂,并且为制度辩护的原因之一."长期观察政治动态的资深媒体人说.
**城府加分?减分?**
江宜桦在内政部时的部属提到,江宜桦很爱小孩,拥有赤子之心.
这名不愿具名的中层官员说,当时内政部同事加班时,有些同事会先把小孩带到部里看管,江宜桦每每看到小孩,都要拿着饼干引诱一番,换来抱小孩的权利.至今他在副院长办公室里还摆着一张他抱着同事小孩的合照.
但近身观察他的党政人士却认为,江宜桦并非没有城府.
"研究政治,又做到今天的位置,又是那么聪明的人,不可能没有一些比较深沉的想法."这名党政人士说.他也补充,这点对政治人物来说未必是减分.
江宜桦在研考会、内政部及行政院副院长任内,媒体记者都知道他与媒体交好,也有高度的政治敏感度,并且擅长在职位上的适度操作.
"以前研考会主委是谁大家都说不出名字来,但江宜桦来了以后,跟过去研考会主委不一样,很会主导舆论."一名此前主跑研考会的记者说.
不过,在他内政部长任内,包括社会住宅开工等政策也曾跳票未能如期兑现,也让外界对他综理政务的能力打了折扣,并非没有争议.
纯真的江宜桦与深沉的江宜桦,将会跟着他展开接下来的政治旅途.两者的巧妙平衡,将是他仕途顺遂的一帖良方.(完) (审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币