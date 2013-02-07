中国汇市: 人民币早盘温和走跌,客盘仍偏向结汇

* 人民币即期早盘续跌

* 客盘结汇意愿仍占上风

* 交易员提示节后人民币走贬风险

路透北京2月7日 - 人民币兑美元即期 周四早盘续跌,市场波动不大.交易员称节前客盘清淡,中间价连日下跌,即期成交价跟随温和走低.盘面上客盘仍偏向净结汇.

上海一股份行交易员分析,从前期人民币中间价走势来看,支撑阻挡的技术位置都很标准,因此近日中间价跌破6.2850元支撑,其实已经呈现出一波明显的贬值,不过市场对此反应不大,结汇盘仍偏多,可能因为美元头寸还是比较多.

他并指出,如果春节后人民币跌破6.2400元,那么可能会让大家的想法改变,成交价也可能走出一波阶段性贬值.不过,两会(人大和政协)之前可能还是以稳定为主,出现大幅波动的可能性有限.

上海一大行交易员表示,年底要放假没什么客盘,中间价走贬可能还是与日圆走势挂钩.人民币出现大幅贬值的可能性不高,自营盘操作空间也有限.

北京时间12:23,人民币兑美元即期报6.2343元,上日收报6.2317元.今日人民币兑美元中间价 为6.2898元,上日中间价为6.2881元.

欧元兑美元和兑日圆周四下跌,英镑徘徊于数月低位,投资者谨慎等待欧洲央行和英国央行货币政策会议结果.市场普遍预计,欧洲央行和英国央行料将在周四稍晚维持利率不变,但若有放松政策的暗示,将令两货币承压.

根据路透对外汇策略师的最新调查,日圆近期大跌之势未来几个月将暂停,等待日本央行履行大幅放宽货币政策的承诺.日圆兑美元自去年10月以来已累计下跌15%,周三更挫至33个月低点,这至少部分归因于日本首相安倍晋三向日本央行大力施压让其执行积极宽松货币政策.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3207/47,上日尾盘为6.3180.

北京时间12:30,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2198/32元,上一交易日尾盘报6.2135元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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