《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月7日

路透上海2月7日 - 中国春节长假前的流动性紧张如期而至,为应对节日的现金需求高峰,中国央行公开市 场全力出手维护资金面稳定,本周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高. 市场人士表示,由于春节因素对资金面仅为短期冲击,最多在节后两到三周后其影响就将逐步消失,届时流 动性又将重归宽裕,因此本周投放的资金料将在节后滚动回收. 他们并认为,由于中国经济复苏的势头已较为明确,而1月信贷增长也初显过热苗头,短期内货币政策已无继 续加码的必要,央行公开市场近期的主要目标仍是保持资金面稳中偏松的状态,基调不会有太大调整. 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +3,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完) (整理 边竞; 审校 康熙泽)