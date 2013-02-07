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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 13:06 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月7日

路透上海2月7日 - 中国春节长假前的流动性紧张如期而至,为应对节日的现金需求高峰,中国央行公开市
场全力出手维护资金面稳定,本周净投放量达6,620亿元人民币,创出单周净投放规模新高.
            
    市场人士表示,由于春节因素对资金面仅为短期冲击,最多在节后两到三周后其影响就将逐步消失,届时流
动性又将重归宽裕,因此本周投放的资金料将在节后滚动回收.
    
    他们并认为,由于中国经济复苏的势头已较为明确,而1月信贷增长也初显过热苗头,短期内货币政策已无继
续加码的必要,央行公开市场近期的主要目标仍是保持资金面稳中偏松的状态,基调不会有太大调整.

    以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +3,620
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/2-2/8       --       --         --        --      8,600     1,980      +6,620  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/26-2/1      --       --         --        --      1,800     1,210        +590  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).(完)

 (整理 边竞; 审校 康熙泽)
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