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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 13:08 BJT

日本数据: 12月同时指标较前月上升2.5点,领先指标升1.4点

路透东京2月7日 - 日本内阁府周四表示,12月同时指标初值较前月上升2.5点,强化了经济已经触底的看法.

日本12月领先指标则较前月升1.4点.

参看完整数据,请点选内阁府网站:

(here).(完) (编译 张若琪; 审校 于春红)
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