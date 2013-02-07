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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 13:33 BJT

台股业绩: 鸿海1月合并营收为3,135.27亿台币,较去年同期衰退8.19%

路透台北2月7日 - 全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密 周四公布今年1月合并营收为3,135.27亿台币,较上年同期衰退8.19%.

鸿海1月营收逊于上年同期的3,414.78亿台币.

该股今日收高0.6%,报83.6台币;大盘加权股价指数 则收高0.25%.

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%) 2013年1月 3,135.27 -- -8.19 2012年12月(非合并) 3,609.4 +2.6 +13.9 2012年11月(非合并) 3,517.3 +27.6 +14.5 (完)

参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com)

参看鸿海相关新闻,请点选2317.TW-CMN (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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