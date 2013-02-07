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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 17:17 BJT

台湾汇市: 台币收于平盘附近,人民币买气加温带动美元扬升

* 人民币新业务加温,为美元提供支撑
    * 出口商抛汇仍多
    * 明日主要交投区料落29.500-29.600

    路透台北2月7日 - 台币兑美元 周四收盘微贬0.8分.台湾离岸人民币业务昨日上路市场反应平平,
但今日银行间传出业务加温,影响所及在汇市美元买气增加,部分抵销出口商年底前的抛汇力道,令台币陷于当
前区间,缺乏交投方向.明日为封关前的最后交易日,交易员料人民币业务影响将持续,但年后外资进出台湾力道
回流,人民币影响将相对减弱.

    汇银人士指出,由于民众在转换币别时须先将台币卖出、买入美元,再由美元转买人民币,交易员估台北外
汇经纪公司今日台币/美元成交的6.03亿美元中,超过一成为人民币带来的美元买盘.虽然量仍偏小,但在长假前
外资已按兵不动,仅剩进出口商的少量交易中,仍扮演抑制台币升值的关键力道.
             
    "电视一直报,去换新钞的时候就顺便买一买...今天整个多起来."一本地银行交易员说.
    
    市场人士认为,由于人民币业务刚起跑,民众可能有嚐鲜效应,明日年前的最后一个交易日这项特殊因素仍
可望抵销部分出口商抛汇,令台币仍在29.550上下来回.年后将看台股表现是否激励外资回流,一旦外资流入增
多,人民币的临柜买卖影响将相对减弱,无足轻重.
    
    台湾人民币/美元 今日趋贬,盘末报6.2215/6.2235,与香港报价 相去不远.
    
    台股 已于上日封关,收升0.25%.
       
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,由于欧洲央行宣布利率决策及发布声明在即,市场交投缺
乏方向,且不愿押注部位,美元/台币各天期今日均微幅看贬台币,但幅度不大.

    台湾财政部周四公布,1月出口金额较上年同期成长21.8%,略低于市场预估的成长23.15%,分析师料今年初
可望缓步复苏. 该数据在盘末公布,对市场影响轻微.

    新兴汇市部分,亚洲新兴货币周四涨跌不一,受到长假之前的出口商买盘推动,马币(林吉特)领涨,印尼卢比
则受进口商美元买需打压而下滑. 

    本周余日重要事件及数据包括今晚美联储总裁谈话及周五中国PPI、CPI与进出口贸易数据、澳洲央行公布
季度货币政策声明.
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
    
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
 台北外汇经纪公司  29.630     29.622    29.508-29.630   29.630    6.03     7.94
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.546     29.530    29.509-29.600   29.575    2.40     3.79
                                                                          
 
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