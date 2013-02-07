台湾汇市: 台币收于平盘附近,人民币买气加温带动美元扬升

* 人民币新业务加温,为美元提供支撑 * 出口商抛汇仍多 * 明日主要交投区料落29.500-29.600 路透台北2月7日 - 台币兑美元 周四收盘微贬0.8分.台湾离岸人民币业务昨日上路市场反应平平, 但今日银行间传出业务加温,影响所及在汇市美元买气增加,部分抵销出口商年底前的抛汇力道,令台币陷于当 前区间,缺乏交投方向.明日为封关前的最后交易日,交易员料人民币业务影响将持续,但年后外资进出台湾力道 回流,人民币影响将相对减弱. 汇银人士指出,由于民众在转换币别时须先将台币卖出、买入美元,再由美元转买人民币,交易员估台北外 汇经纪公司今日台币/美元成交的6.03亿美元中,超过一成为人民币带来的美元买盘.虽然量仍偏小,但在长假前 外资已按兵不动,仅剩进出口商的少量交易中,仍扮演抑制台币升值的关键力道. "电视一直报,去换新钞的时候就顺便买一买...今天整个多起来."一本地银行交易员说. 市场人士认为,由于人民币业务刚起跑,民众可能有嚐鲜效应,明日年前的最后一个交易日这项特殊因素仍 可望抵销部分出口商抛汇,令台币仍在29.550上下来回.年后将看台股表现是否激励外资回流,一旦外资流入增 多,人民币的临柜买卖影响将相对减弱,无足轻重. 台湾人民币/美元 今日趋贬,盘末报6.2215/6.2235,与香港报价 相去不远. 台股 已于上日封关,收升0.25%. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,由于欧洲央行宣布利率决策及发布声明在即,市场交投缺 乏方向,且不愿押注部位,美元/台币各天期今日均微幅看贬台币,但幅度不大. 台湾财政部周四公布,1月出口金额较上年同期成长21.8%,略低于市场预估的成长23.15%,分析师料今年初 可望缓步复苏. 该数据在盘末公布,对市场影响轻微. 新兴汇市部分,亚洲新兴货币周四涨跌不一,受到长假之前的出口商买盘推动,马币(林吉特)领涨,印尼卢比 则受进口商美元买需打压而下滑. 本周余日重要事件及数据包括今晚美联储总裁谈话及周五中国PPI、CPI与进出口贸易数据、澳洲央行公布 季度货币政策声明. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.630 29.622 29.508-29.630 29.630 6.03 7.94 元太外汇经纪公司 29.546 29.530 29.509-29.600 29.575 2.40 3.79 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.000/0.015 美元/台币六个月期 -0.165/-0.140 -0.185/-0.165(完)