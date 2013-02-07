台湾货币市场: 短率平稳,资金稍有分配不均但调入不难

* 资金稍有分配不均
* 借新钱不难
* 短率平稳
路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周四大致平稳,银行间资金虽有些分配不均,但调入不难,资金情势大致平稳.
交易人士表示,离农历春节长假只剩下今、明两个交易日,市场的资金并未太过紧俏,需求虽有部分上升,但平稳的资金情势也能满足需求.
"多钱的还是多钱,要借也其实不难,"一位大型民营银行资金调度人员说.
至2月6日为止,央行公布累计通货发行数达1兆(万亿)8,095亿,续创下历史新高.先前台湾央行一位业务局相关人士估计,因应农历新年的来临,今年通货发行数估计将增加近4,000亿台币,较去年的4,300亿台币略少一些.而通货发行额高峰将落在1.8兆-2兆间.
周五(8日)央行将标售例行性的364天期存单,年后首个交易日(18日)交割.
本地时间14:24银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.39%,上日在0.386%.今日区间在0.386-0.40%,上日在0.295-0.420%.
一周(2-7天)拆款区间尚未有报价,上日在0.388-0.45%.
台湾货币市场因农历春节假期将于本周五封关,18日恢复交易.
**短票利率也未变**
短票市场方面,票券商指出,今天的缺口很小,但银行间的资金还是过剩,不少银行纷纷打来询问是否有短票可以卖,只不过由于票券商实在不缺,无法满足市场的需求.
农历年后到期的30天短票利率大致不变,同上日仍在0.72-0.73%.
台湾央行存单到期金额294亿,存单发行金额稍晚公布. 周五是农历年前的最后一个交易日,存单到期金额2,427.5亿台币.
农历年后18日首日上班,金融市场开红盘交易,当周周六补行上班一日.
拆款中心资料 显示,修正后周三超额准备为148亿台币;累计超额准备为63亿台币,加计前期1%的超额准备为1,490亿台币.
**公债RP利率平稳**
公债10天期附买回(RP)利率持平.票券商表示,随着台湾债市封关后,今天券商普遍没有开放RP业务,令RP市场交易量明显萎缩,利率则表现持稳,未受投信端货币型基金赎回款增多影响.
票券商调度人士认为,今天投信货币型基金赎回款明显变多,令投信端略有分配不均的情况,不过法人端资金还是偏多,因此不致于影响货币市场资金调度,明天为货币市场最后一天交易日,料RP利率可望持平在既有区间.
"客户解约去付年终奖金,今天投信走不少钱!"一票券商资金调度人士说.
票券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.68%,与上日同.10天期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.75%,同于上日.
交易商指出,本周紧缩因素尚有周五400亿台币的两年公债102/4期交割.(完)
(集体采写 詹静宜; 审校 林高丽)