《即时观点》台湾1月出口略低于预期,料今年初可望缓步复苏

路透台北2月7日 - 台湾财政部周四公布,1月出口金额较上年同期成长21.8%,略低于市场预估的成长23.15%;财政部表示,与上年同期相较,1月份电子、矿产及光学产品增加较多,但交通运输设备微幅下降.

1月进口则较上年同期成长22.3%,远高于市场预期的成长9.0%.财政部称1月消费品进口创历史新高,民间消费动能回温.

1月贸易收支为顺差4.7亿美元,上月为顺差41.3亿美元.

在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下:

1月年变动率(%) 12月年变动率(%)

整体出口金额 +21.8 +9.0

--中国(含香港) +36.1 +10.0

--美国 +3.1 -1.3

--欧洲 +2.2 +11.0

**市场评论**

--国泰金控经济研究处襄理 陈钦奇:

1月的出口年增率虽不如我们预期,但还是有20%以上的成长,主要因为去年农历新年落点在1月的季节性因素,且去年1月基期也处于相对低档,因此这次双位数成长并不代表台湾经济成长动能异常的好,而是维持缓步成长复苏,预估1-2月合并出口总值年增率达5%就合乎我们的成长预期,若超过5%的话,则对台湾复苏力道的信心会更增强.

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

由于去年1月适逢过年工作天数较少,使得比较基期较低,因此今年1月出口年增率达两位数,但整体结构来看并没有改变,随着中国自制化比重提高,台湾出口订单便会随之减少,加上市场对苹果 产品iPhone5的出货预测下修,因此对台湾出口的预估较为保守,料2月份出口年增率将回归正常水准,预估1-2月合并出口总值年增率约为12.8%.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市大致在收盘时间公布,台币兑美元 微幅收贬0.8分,报29.630.

--台股加权股价指数 周三封关收扬0.25%至7,906.65点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾财政部网站,网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处最新的预测2013年全年经济成长率为3.53%,并预估今年全年出口成长6.07%,进口则成长6.95%.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)