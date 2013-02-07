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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 21:48 BJT

表格: 第四季非农业生产率环比年率初值为下滑2.0%,预估下滑1.3%

路透2月7日 - 美国劳工部周四宣布:

* 美国第四季非农业生产率环比年率初值为下滑2.0%(预估为下滑1.3%) 美国第四季非农业生产率环比年率初值为下滑2.0%(预估为下滑1.3%)

* 美国第三季非农业生产率环比年率修正后为增长3.2%(前值为增长2.9%)

* 美国第四季非农单位劳工成本初值为增长4.5%(预估为增长3.0%),第三季修正后为下滑2.3%(前值为下滑1.9%)

* 美国第四季非农业生产力降幅创下2011年第一季以来最大

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):

生产率 单位劳工成本

第四季-P 第三季-R 第三季-PR 第四季-P 第三季-R 第三季-PR

非农业 -2.0 3.2 2.9 4.5 -2.3 -1.9

制造业 0.5 -0.9 -0.7 0.4 3.2 3.2

耐久财(耐用品) 1.6 -1.5 -1.6 -0.7 3.8 3.7

非耐久财 -0.5 -0.5 0.2 1.7 3.0 3.0

整体企业 -1.9 2.9 2.5 4.6 -1.9 -1.5

注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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