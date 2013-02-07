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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 15:12 BJT

中国股市: 沪综指收低并终结八连涨,受银行保险股回调冲击

路透上海2月7日 - 中国股市沪综指周四收市下跌,终结此前的八连涨.分析师指出,前期领涨板块银行股今日在获利盘打压下明显回调,并牵累在银行股上持重仓的保险股,本已冲高乏力的大盘终于出现较大幅度的调整.

沪综指 收报2,418.530点,跌15.947点或0.66%;上海A股今日成交额为1,087亿元人民币,上日为1,041亿元.

"银行股在调整,不过券商股表现比较好,未来有可能接过银行股的大旗."华西证券分析师曹雪峰预计,明日是农历春节前最后一个交易日,大盘可能继续震荡,进一步消化获利浮筹.

上证银行股指数 收跌3.58%,其中前期上涨"领头羊"民生银行 收盘报11元,跌5.98%,该股过去一个月累计上涨47%.而券商股表现较好,海通证券 收报13.29元,涨4.24%.

沪深300指数 收跌0.58%,报2,759.870点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,798.6点,跌0.2%,成交量为595,108手.(完)

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