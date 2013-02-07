中国股市: 沪综指收低并终结八连涨,受银行保险股回调冲击

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海2月7日 - 中国股市沪综指周四收市下跌,终结此前的八连涨.分析师指出,前期领涨板块银行股今日在获利盘打压下明显回调,并牵累在银行股上持重仓的保险股,本已冲高乏力的大盘终于出现较大幅度的调整.
沪综指 收报2,418.530点,跌15.947点或0.66%;上海A股今日成交额为1,087亿元人民币,上日为1,041亿元.
"银行股在调整,不过券商股表现比较好,未来有可能接过银行股的大旗."华西证券分析师曹雪峰预计,明日是农历春节前最后一个交易日,大盘可能继续震荡,进一步消化获利浮筹.
上证银行股指数 收跌3.58%,其中前期上涨"领头羊"民生银行 收盘报11元,跌5.98%,该股过去一个月累计上涨47%.而券商股表现较好,海通证券 收报13.29元,涨4.24%.
沪深300指数 收跌0.58%,报2,759.870点.沪深300指数3月合约 尾盘报2,798.6点,跌0.2%,成交量为595,108手.(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币