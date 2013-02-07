中国债市: 利率互换几无变化,长假临近市场交投趋淡静

路透上海2月7日 - 中国人民币利率互换 周四几无变化,长假临近不少交易员已提前休假,市场交投趋于淡静;明日将公布1月经济数据,如果与预期偏差不大,IRS走势亦难掀波澜.
"基本没啥成交,也没怎么动,"上海一银行交易员称.
他并指出,春节长假期间外围市场如果波动较为剧烈,节后IRS或跟随有所震荡;若外围市场平静,则IRS仍维持小幅整理走势,等待中国及全球经济走势给出更多指引.
中国今年春节假期为2月9日至15日.
中国国家统计局及海关将于周五(8日)公布1月工业品价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)、进出口贸易数据等数据路透调查结果显示,受去年春节落在1月导致CPI基数较高影响,1月中国CPI同比涨幅料出现暂时回调,降至2%.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.1200/ 3.2450 3.1190/ 3.2080 3.4220/ 3.5100 3.7200/ 3.8120 3.7450/ 4.0075
周三 3.1080/ 3.2180 3.1275/ 3.2100 3.4325/ 3.5250 3.7425/ 3.8350 3.7460/ 4.0100
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变动 +0.0120/+0.0270 -0.0085/-0.0020 -0.0105/-0.0150 -0.0225/-0.0230 -0.0010/-0.0025
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,722.35亿元人民币,较去年12月的2,299.25亿元增近两成.(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)