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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 16:32 BJT

台湾央行:共发行110亿台币存单,存单发行余额减184亿

路透台北2月7日 - 台湾央行周四公布,今日共发行110亿台币存单,若相较存单到期金额期294 亿,存单发行余额减184亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 78 91天期 0.93 15 182天期 1.05 17

央行上日共发行1,587亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,477.8亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周三超额准备为148亿台币;累计超额准备为63亿台币,加计前期1%的超额准备为1,490亿台币(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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