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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 16:59 BJT

中国新债: 国开行19日将首次增发"F4"浮息债,总额至多200亿

路透上海2月7日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于春节后2月19日(周二)第一次增发今年第6-9期一年定存浮息金融债(市场戏称为"F4"),期限分别为三、五、七、10年,总量不超过200亿元人民币.

业内人士此前表示,若国开行"F4"浮息债能如同固息"福娃债"滚动发行,将有助于构建中国债市浮息债收益率曲线.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该次增发与标的债一样,债券固定面值，均采用单一价格（荷兰式）招标方式.

国开行表示,是次增发的四期债,债券承揽费按认购债券面值计算,3年期为0.05%,5年期和7年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.

国开行1月15日首次发行了6-9期浮息债,三,五,七,10年期的中标利差分别为90基点(bp),112bp,128bp和145bp.

国开行自去年4月17日起首发"福娃债",期限包括一年,三年,五年,七年和10年五期固息债.每批发行规模基本为300亿元.国开行隔周对首次发行的各品种进行增发,一般以三个月为一个周期.

该次增发债具体条款如下:

第六期第一次增发 第七期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 2月19日9:30-10:30 2月19日9:30-10:30

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 2月21日 2月21日

分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日

上市日 2月27日 2月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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第八期第一次增发 第九期第一次增发

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 2月19日9:30-11:10 2月19日9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

起息日 1月17日 1月17日

缴款日 2月21日 2月21日

分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日

上市日 2月27日 2月27日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%

发行人增发权利 保留 保留

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国开行表示,上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
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