中国新债: 国开行19日将首次增发"F4"浮息债,总额至多200亿

路透上海2月7日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于春节后2月19日(周二)第一次增发今年第6-9期一年定存浮息金融债(市场戏称为"F4"),期限分别为三、五、七、10年,总量不超过200亿元人民币.
业内人士此前表示,若国开行"F4"浮息债能如同固息"福娃债"滚动发行,将有助于构建中国债市浮息债收益率曲线.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该次增发与标的债一样,债券固定面值，均采用单一价格（荷兰式）招标方式.
国开行表示,是次增发的四期债,债券承揽费按认购债券面值计算,3年期为0.05%,5年期和7年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.
国开行1月15日首次发行了6-9期浮息债,三,五,七,10年期的中标利差分别为90基点(bp),112bp,128bp和145bp.
国开行自去年4月17日起首发"福娃债",期限包括一年,三年,五年,七年和10年五期固息债.每批发行规模基本为300亿元.国开行隔周对首次发行的各品种进行增发,一般以三个月为一个周期.
该次增发债具体条款如下:
第六期第一次增发 第七期第一次增发
------------------------------------------------------------
招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 2月19日9:30-10:30 2月19日9:30-10:30
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 2月21日 2月21日
分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日
上市日 2月27日 2月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
------------------------------------------------------------
第八期第一次增发 第九期第一次增发
------------------------------------------------------------
招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 2月19日9:30-11:10 2月19日9:30-11:10
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 2月21日 2月21日
分销期 2月20日-2月21日 2月20日-2月21日
上市日 2月27日 2月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%
发行人增发权利 保留 保留
------------------------------------------------------------
国开行表示,上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
(发稿 徐永; 审校 林高丽)